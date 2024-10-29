美女網紅疑入邪教舉止異常　專家揭洗腦3招操控心理　5類人易中伏

在YouTube上擁有百萬訂閱的台灣情侶檔「眾量級CROWD」，日前家寧與Andy老師發表聲明宣布分手，各自創立了新的頻道「秘月期POPOO」與「Andy老師」。而家寧在頻道新片中的表情及談吐被熱議，懷疑她是否參加「心靈課程」，甚至涉及邪教組織，令許多網友相當擔心。



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對此，由台灣醫生、藥劑師、營養師及諮商師所組成的專業團隊「健康010」也在Threads上發文表示，其實每個人都可能在生命中特定的階段，遭遇到邪教的陷阱，從心理學的角度教民眾如何強化心理防護。



他們先就為何會被邪教吸引說道，從心理學的研究發現，人們在經歷重大人生轉折、感到孤獨或失落、對現況感到迷惘、正在尋找人生意義、可望被理解與歸屬等5個狀態特別容易受邪教吸引。而邪教常見的心理操控手法包括以下3種：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.愛情轟炸

當走進一個房間內，突然受到熱情的掌聲和讚美，每個人都會展現出超乎異常的關注，利用這樣的誇張肯定，邪教組織會快速建立親密關係，用高密度的「愛」來控制，讓人在情感受滿足時降低戒心。



2.漸進式洗腦

一開始會提出看似合理的要求，例如讀書會等，隨著參與度的提高，會逐漸加重要求，定期聚會演變成定期奉獻金錢或時間，而這樣的過程中，對於是非的判斷會慢慢模糊，轉而認同邪教組織的價值觀。



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3.製造依賴

邪教組織會斷絕信眾與外界的連結，包括疏離親友、要求轉移財產或辭職，來建立經濟依賴，同時也會設立起特權制度，透過不斷付出才能晉升的方式，最終將會完全依附組織。



而「健康010」也指出若發現身旁親友有突然改變生活方式、捐獻大筆財產、與原有親友疏離、言行變得極端、拒絕理性討論等狀況，須提高警覺。除此之外也透露6大強化心理防護力的關鍵：

1.建立健康的自我認同：

其包括要認清自身的價值觀，人生設定明確的目標，在各種情況下保持著獨立判斷的能力。



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2.維持多元社交圈：

除了與家人保持聯繫外，也要避免把情感需求都託付在單一團體，在不同興趣中發展人際關係。



3.判斷批判性思考：

面對到各種新的資訊時，需理性分析，對極端的言論要時刻保持警覺，帶著適度懷疑的精神去思考。



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4.重視情緒健康：

找到健康的紓壓方式，在情緒上需要幫助時，尋求專業諮商的協助。



5.設立個人界線：

在與人的互動當中，要設立清楚的底線，學會適時說不，保護自身的隱私、維持經濟獨立自主。



6.培養靈性智慧：

以開放的態度看待信仰，但也不忘警覺，學會分辨宗教與邪教的差異。



其實每個人都可能在生命中特定的階段，遭遇到邪教的陷阱。（示意圖／《周處除三害》劇照）

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