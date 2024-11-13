好人好事｜伯伯上樓梯摔倒　街坊幫擋太陽、叫救護車　網民激讚

港人一向熱心善良！近日有筲箕灣街坊在網上發帖，稱正午時分見到1名長者上樓梯時意外摔倒，附近途人即時查看他的傷勢，還有趕上班的男途人幫忙叫救護車；另有街坊借來雨傘為伯伯擋太陽，避免他曝曬陽光下；至於附近藥房的老闆，亦一直照顧伯伯直至救護員到場。所幸伯伯上救護車前意識清醒，亦不見有傷口。事件中一眾街坊群策群力主動幫忙伯伯，感動了不少網民。



筲箕灣有1名長者上樓梯時意外摔倒，附近途人即時幫忙。（「筲箕灣西灣河關注組」FB圖片）

該名網民日前在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，表示中午約12時30分，1名伯伯在港鐵筲箕灣站對開行人路摔倒，所幸有好心街坊幫忙，「好在有熱心街坊及老闆幫手，老人家呢個位上落樓梯高危」。

從照片可見，1名手握拐杖的伯伯仰面躺倒地上，附近有紙皮箱及2把雨傘，相信是因為時值正午，熱心街坊怕移動伯伯造成危險，但又怕伯伯曝曬陽光下，於是為他遮擋陽光。而伯伯身邊亦圍了不少途人，似乎是在關心伯伯的傷勢。

有民眾查看伯伯情況及幫他叫救護車，另有熱心街坊用紙皮箱及雨傘為伯伯遮擋陽光。（「筲箕灣西灣河關注組」FB圖片）

街坊目擊經過

帖文下方也有目擊事發經過的街坊留言，指伯伯本已是行動不便，需靠拐杖幫助步行，當時他正準備步上大廈地面的2級樓梯，卻不慎失去平衡，向後倒向地面，「佢想行上嗰2級樓梯，可能腳唔夠力就向後跌低咗」。有男途人即時報警及叫救護車，而伯伯無表面傷口、無流血，且一直保持清醒。

該街坊因為正要到附近診所求醫，於是向診所借了2把雨傘為伯伯擋太陽，而診所職員亦有關心伯伯傷勢。另外，街坊又指「藥房老闆就幫手等到救護員嚟到，因為報案嘅男士都趕住返工，佢都好有心」。她又透露，「伯伯上救護車前已清醒，都無流血無傷口，大家可以安心啲，不過希望快啲通知到伯伯屋企人」。

網民大為感動

不少網民都表示感動，又大讚港人熱心助人，指街坊們「做到嘢」，但也有部份人除了希望伯伯早日康復外，亦應改善該樓梯的設計，「呢個位兩級係比較高，我都唔鍾意行」、「呢個位都幾失敗，應該做斜路」。

（Facebook）