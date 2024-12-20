戀童小學狼師猥褻5女學生53次　拒認罪仲咁講　遭重判兼賠咁多錢

台灣發生狼師猥褻5名女學生離譜案件！1名國小代理班導師1年內利用課餘時間，在教室辦公區域或陽台，藉詞關心學生，經常向班上5名年齡8歲至9歲的女學生談話，要求她們坐在其大腿上，繼而伸出狼爪，總次數高達53次。被告一直否認控罪，發現家長無意和解後，更揚言和解費變委任律師費用，最終對53項未滿14歲女子強制猥褻罪名成立，遭重判入獄15年5個月，被告更要向其中一名女童及其家長賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。



林男在1間國小擔任代理班導師約1年，犯案時間由2020年9月至2021年8月。（示意圖/gettyimages）

每次犯案歷時大約2至3分鐘

判決書指出，林姓被告在1間國小擔任代理班導師約1年，2020年9月至2021年8月期間，利用休息時間犯案，以關心學生家庭和功課狀況為由，叫5名女學生前往教室辦公區域或陽台談話。受害女生年齡由8歲至9歲，林男要求女學生坐在其大腿上，繼而撫摸她們私密位置，每次歷時大約2至3分鐘。

直到其中一名受害女學生和家人談到和其他人的肢體距離時，女學生才向父母透露遭林男撫摸私密位置，形容「感覺不舒服」、「不喜歡被老師摸」，更爆出其他學生同樣受害，家人驚悉事件通知其他家長，案件因而曝光。

5名女學生遭猥褻，年齡由8歲至9歲。（示意圖/gettyimages）

被告揚言和解費變委任律師費用

林男得知東窗事發，致電向5名受害學生的家長，聲稱一切都是誤會，甚至揚言上堂要學生投票表決「喜不喜歡老師抱你們」。當發現受害家長無意和解後，林男表示會將和解費改為委任律師的費用，擺明要打官司。

學校召開性別平等進行調查，發現5名受害學生遭到猥褻53次，其中一名女童高達25次，校方報警求助。

被告除了入獄15年半之外，還要賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。（示意圖/gettyimages）

被告入獄15年半 賠償50萬新台幣

案件在新北地院審理，林男一直否認犯案，辯稱和5名女學生關係不俗，但他沒有撫摸女學生私密地方。由於姿勢問題，所以他將手垂放在女學生腿部，只能認定他未能掌握老師和學生之間身體界線，令到受害人感到不舒服或抗拒，行為並非強制猥褻。

法官認為林男沒有悔意，裁定53項對未滿14歲女子強制猥褻罪名成立，各判處3年6個月監禁，應執行15年5個月有期徒刑。

民事部分，其中一名受害女學生在開學第2至3日，在洗手台和班級內遭林男撫摸大腿及下體，受害學生的父親主張女兒在事件中身心受創，變得不喜歡和其他人有肢體接觸，怒告林男索償100萬新台幣（約25萬港元）。新北地院再次審理案件，判處林男分別賠償受害人及其父親40萬新台幣（約10.2萬港元）和10萬新台幣（約2.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）