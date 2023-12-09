戀童畫師猥褻9女童　摸胸、下體等308次　被公布姓名終身受這懲罰

台灣1宗駭人聽聞的猥褻兒童案判刑，引起社會議論。台南畫室男老師陳進清在2011年至2023年期間，上課時猥褻9名女童，包括撫摸胸部、下體、強迫女童觸摸其性器官等，共計308次，直到部份女童長大後才揭發。案件中有女童長大後仍恐懼男性，有父親終於明白多年來女兒不讓他擁抱的原因。老師認罪後被確認患「戀童症」，重犯機會高，終判未滿14歲之女子犯強制猥褻罪共308罪罪成，合計入獄8年，惟被不少網民批評過輕。台南市政府更公開了該老師姓名，而他終生不得任教補習班。



台南畫室狼師進清猥褻9名女童308次，女生事發時年幼不敢作聲。（示意圖／Getty Images）

受害女生年齡介乎10歲至21歲，案發時因為年幼不敢發聲，她們事隔多年才揭發陳男獸行，台南地檢署調查後依強制猥褻罪起訴。有女童的父親透露，女兒多年來不讓他抱，直至案件被揭發後才知原因，「小孩不講出來不代表她不痛，最痛的事不會講出來，會放在心裏面，女兒在國中二、三年級起，我再也沒有抱過我女兒，她就是會閃躲，是什麼原因造成，大家可以思考，這件事讓我們家長對小孩感到很愧疚、抱歉」，該父親希望陳男被重判。

最早被猥褻的女生現已成年，但仍未走出陰影，有受害人事隔逾10年後，現時見到男性仍會感到恐懼，無法交男友。有女童憶述當時太害怕，每次被摸後躲在廁所不出來，「看着廁所牆角上的蜘蛛很害怕」，至今只要看到蜘蛛就異常恐懼。

台南市政府公開了涉案的畫室老師名叫陳進清，他他終生不得任教補習班。（社會局圖片）

被告陳進清受審時直認罪行，法院要求陳男作精神鑑定，並確認他患有「戀童症」，但認為戀童症不屬於心智缺陷及精神障礙，他的辨識行為能力正常，有「高再犯風險」要及早治療。

法官認為陳男明知班上全是小學女童，作為畫室老師長期受家長學生信賴，多次狎童滿足私慾，對女童及家屬做成永不抹滅的傷痛，影響女童的身心及人格發展。官考慮其知識水平、離婚及經濟因素，日前判未滿14歲之女子犯強制猥褻罪共308罪罪成，各判刑3年6個月，綜合刑期作8年，仍可上訴。

台南市政府依法例公布陳男姓名為陳進清，他終身不得任教補習班，呼籲家長注意。市府指，今年1月6日接到舉報後，已聯同警方、社會局及教育局等合作尋找受害女童，已派社工及輔導教師支援，目前學生們在校的適應情況正常，會繼續追蹤及提供心理輔導。有議員要求市府幫受害女童索償，市政府指家屬提出民事賠償時，有必要會提供協助。

台灣傳媒亦曝光了陳男的樣子，光頭的他已上了年紀，從外表看來貌似年約60歲，頂着一個大肚子，其社交網站曾上載多張與學生繪畫的照片，可見來上課的都是小學生。雖然陳男被判入獄，但不少網民認為判刑太輕，依案件嚴重性，8年是「不痛不癢」，又批評市政府現時公布其姓名也用途不大，「都308次了才公布姓名有什麼用...」。

（綜合）