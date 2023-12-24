補習班變炮房！淫師猥褻性侵朋友14歲女兒14次　1原因判刑竟咁輕…

台灣發生1宗離譜性侵案。1名已婚補習班老師受朋友所託，為對方的14歲國中女兒做輔導，豈料所托非人，淫師竟將教室變成洩慾炮房，趁雙方獨處時伸出狼爪，6次猥褻女童、8次性侵，甚至想帶她到汽車旅館有進一步行動，女童大驚在instagram求救，案件才得以曝光。警方調查後發現淫師在教室書櫃藏有9個安全套，法官裁定14項權勢性交或猥褻罪罪成，但由於雙方已經達成和解，同時宣判緩刑。



女受害人被多次遭補習教師猥褻性侵。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，已婚被告在高雄經營補習班，本身和14歲國中女受害人的父母相識，受到對方委託，每周二下午2時至4時為女童一對一教學，但被告妻子每日下午3時50分會接其他學生到補習班上課，由2019年10月29日至2020年3月10日，被告趁只有2人在班上的短短10分鐘時，對女童伸出狼爪，6次假意叫她上2樓取物件，其間在教室旁邊對向她強吻、擁抱和撫摸，女童因害怕而不敢抗拒，讓被告6次猥褻得逞；淫師犯案後接載女童到捷運站搭車，同時命令她「不准告訴媽媽」。

2020年4月14日至同年10月6日期間，淫師再次趁和女童獨處時，大膽到將她推至補習班2樓，繼而8次性侵得逞。

補習教師猥褻性侵14歲女童，最終被捕受審。（示意圖/Getty Images）

2020年10月19日，被告得寸進尺，提出翌日會駕車接載她到汽車旅館，女童大感害怕無助，於是經instagram限時動態發文求救，提及「好想哭，我根本不知道要怎麼辦」，朋友見狀立即聯絡，建議她如實告訴母親，女童依言照做。

女童母親知道後大吃一驚，立即帶同女兒到醫院驗傷，隨後報警求助，警方接報後大為緊張，前往補習班2樓調查，在書櫃內發現9個安全套，案件因而曝光。

由於被告認罪，並和女受害人一方達成和解，依約賠償損失，法官裁定被告全部罪名均緩刑5年，同時支付20萬新台幣罰款（約5萬港元）。（示意圖/Getty Images）

被告最初在庭上否認控罪，雖承認和女受害人發生過親密行為，但2020年7月後的性行為是雙方同意才進行；女受害人作供時數度崩潰痛哭，情緒極度不穩，醫院精神鑑定書顯示，女受害人案發後出現創傷症候群，經常有過度驚嚇行為。另外，社交媒體對話記錄顯示，被淫師企圖帶到汽車旅館，讓她感到憂鬱，甚至擔心被告會到學校找她。

橋頭地院裁定被告14項罪名罪成，當中成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪等6罪，各判處有期徒刑5個月，應執行刑1年6個月，至於成年人故意對少年犯利用權勢性交罪共8罪，各判處有期徒刑8個月，應執行刑2年。但由於被告其後認罪，加上和女受害人一方達成和解，依約賠償損失，全部罪名均緩刑5年，被告亦要支付20萬新台幣罰款（約5萬港元）。

（綜合）