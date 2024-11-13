屯門奧迪Audi疑違泊！遭貼粗口告示斥阻路　嘲：無錢唔好學人揸車

在街邊亂泊車除了是違法行為，更可能阻礙他人！近日有網民發現屯門友愛邨有奧迪（Audi）私家車疑似違泊路邊，阻礙街坊出入，結果車頭被人貼上粗口告示，稱鄰近就是停車場，嘲諷司機「冇錢就唔好學人揸車」。



網民大讚貼告示者是「先禮後兵」，「有人提都幾好，起碼講咗先」，又指如果車主無視警告便可再進行舉報，「搵人鎖佢碌」、「仲要搵警察送『牛肉乾』畀佢，鎖車費加『牛肉乾』，仲貴過每個月停車場費用」。



有網民發現屯門友愛邨有私家車不泊在停車場，疑似違泊路邊阻礙街坊，惹來不滿而被貼粗口告示。（資料圖片）

奧迧車頭被貼粗口告示

該名網民在Facebook群組「真.屯門友」發帖表示「溫馨提示：給友愛邨班自私L」，指日前在屯門友愛邨發現有輛紅色奧迪私家車疑似違泊路邊，而被街坊在車頭貼了粗口告示。

從照片可見，該奧迪的車頭水潑位置夾了張A4紙尺寸的告示，上面訴說對車主疑似違泊的不滿，「冇錢就唔好學人揸車，停車場就喺隔籬，日日泊喺度阻X住條街。」

街坊疑不滿受阻，於是貼粗口告示嘲「冇錢就唔好學人揸車」。（「真.屯門友」FB圖片）

帖文引起網民熱議，有網民覺得違泊是錯誤行為，「好多人都係又要揸，又要慳停車場錢」、「最憎呢啲人」；亦有人覺得張貼告示者「做法正確」，「有人提都幾好，起碼講咗先」、「先禮後兵」、「咪算好囉，畀我就即刻報警罰佢$320」。

網民建議絕招懲戒

另有網民就覺得如果車主屢勸不改，無視告示，則可以之後進行舉報，「搵人鎖佢碌」、「仲要搵警察送『牛肉乾』畀佢，鎖車費加牛肉乾，仲貴過每個月停車場費用」。

（Facebook）