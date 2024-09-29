Tesla為接乘客違泊巴士站！阻巴士上落客惹公審　港女稱1舉動更衰

再有私家車為接載乘客而違泊巴士站！有港女於尖沙咀一巴士站候車時，目睹有Tesla私家車停泊巴士站，影響多輛巴士未能「埋站」上落客，於是拍片公審，豈料車上副駕位的女乘客竟笑着對鏡頭揮手，又指對方「仲要影返我轉頭」，遂公開片段詢問網民，「1823咗佢有無用呢」。



不少人支持樓主舉報對方；但亦有人留意到私家車於擋風玻璃貼出疑似馬會會員泊車證，認為對方是有錢人，未必會介意被罰款，「$320當毫子跌咗，懶得執啦」。



根據香港法例第240章《定額罰款(刑事訴訟)條例》第45條，駕駛者若未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站，或公共小巴停車處停車，違者或會被罰款400元。



Tesla私家車為接載乘客而違泊巴士站，阻巴士上落客被公審。（threads圖片）

Tesla違泊巴士站阻礙上落客

該女生在threads帳號發帖，並上傳影片以及照片各一，怒斥「阻住全村人上車仲咁囂張」。從相片可見，現場為尖沙咀漆咸道南麼地道一巴士站，有Tesla私家車正停泊巴士站，導致後方多輛巴士未能「埋站」上落客；有男子之後走近私家車，並輕拍玻璃窗，貌似準備上車。

另一影片清晰可見，車上坐有司機及乘客，而該男子登上私家車後，司機便準備駛離巴士站。樓主因不滿對方為接載乘客影響巴士上落客，拿出手機拍片公審。車上副駕位的女乘客發現被偷拍後，更笑着對鏡頭揮手，樓主深感不忿於是詢問他人「1823咗佢有無用呢」。

網民支持樓主舉報涉事私家車

有網民支持樓主舉報對方，「去到邊呢啲人都係最X街」、「揸住架Tesla當自己係神車」、「拍片，影埋自己隻錶，再影住駕」。不過亦有人留意到私家車於擋風玻璃貼出疑似馬會會員泊車證，估計對方是有錢人，即使被罰錢亦未必介意，「$320當毫子跌咗，懶得執啦」，樓主則心有不甘表示，「好過無，佢仲要影返我轉頭，好嬲」。

違泊巴士站或會被罰款400元

根據香港法例第240章《定額罰款(刑事訴訟)條例》第45條，駕駛者若未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站，或公共小巴停車處停車，違者或會被罰款。相關罰款已於2018年6月1日起調整，由原先的320元加至400元。

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