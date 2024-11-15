大媽拉買餸車載花搭巴士！放輪椅位被趕落車　影片瘋傳惹網民激辯

公共交通工具一般都設有乘客行李尺寸限制，而近日網傳1條影片，見到1名大媽在屯門乘坐龍運巴士E33路線往機場方向，上車時拉着的買餸車放滿了花束。據悉車長疑因行李尺寸問題拒絕讓大媽上車，但大媽堅持上巴士，並將買餸車放在輪椅停放處。車長請求大媽下車不果，便把巴士停在車站不開出，有乘客對大媽的行為表示不滿。而車長需請站長上車去處理糾紛，而大媽被站長要求下車時，曾多次反駁「大把人（行李）仲大啦」。最終在站長介入下，大媽同意下車處理。



影片在網上傳開後惹來網民兩極意見，有部份網民認為買餸車的尺寸比大型行李箱還小，質疑為何不許上巴士，「呢個（買餸車）都算大型（行李）？」、「周街都係呢種買餸車，咁好多人唔使坐巴士」；惟有人就覺得大媽不但佔用輪椅位，買餸車內還放滿大量鮮花，其高度已超出乘客可攜行李尺寸限制，「其實好多嘢都唔可以攞上巴士」、「畀你上就人情，唔畀你上就道理，唔好好似老奉咁」。



大媽拉着的買餸車插滿了花束，疑因行李尺寸問題而被巴士車長拒絕登車。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

大媽因行李尺寸問題被拒上巴士

有網民於11月8日周五在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發帖並上傳影片，表示於下午約4時20分在屯門市中心乘坐龍運巴士E33路線往機場方向時，見到有1名中年女乘客攜帶放滿花束的手拖車（買餸車）上巴士，卻疑因行李尺寸問題被車長拒絕上車，「有阿姐帶大型物件被車長拒絕，堅要唔落車，最後車長Call站頭（站長）嚟趕呢位阿姐落車」。

女乘客一度拒絕下車，並將買餸車放置於輪椅停放處，並就車資問題吵鬧，又因已付車資而不願下車。其間，巴士一直停在車站未能開出，因而引起其他乘客不滿。最終車長需請站長上車將女乘客帶下車。

將買餸車放輪椅停放處

據了解，E33路線巴士往返屯門與機場，車上設有行李架讓乘客放置行李篋。而從影片可見，女乘客將買餸車放在車門旁的輪椅停放處，已非放置於行李架上，也並未使用安全索帶扣好買餸車。而買餸車內插有多束鮮花，高度已超過買餸車握柄最高處，女乘客更另外手抱數束鮮花。

女乘客將買餸車放在車門旁的輪椅停放處。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

大媽拒下車 反駁稱：大把人咁樣

站長上車後要求該名大媽乘客下車，並解釋車資退還安排，叫她事後可致電公司安排車費退款。惟大媽不願下車，以略帶口音的廣東話反批車長處理手法不當，「你咁樣揸車…大把人咁樣做（指攜帶大型物件上車）」，而站長就在旁表示「我未見過」。女乘客情緒激動，即時反駁「咩未見過啊，大把人（行李）仲大啦」。站車再次要求女乘客下車，女乘客仍然拒絕，反問「你使唔使咁樣玩啊」。

女乘客蹲下疑似鬆開買餸車的車輪鎖，之後推着買餸車跟隨站長下車。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

乘客爆粗叫大媽下車

女乘客隨後再就車資問題發難，大罵站長「你無錢畀我（指退還車資），我投訴你！」。站長表示「投訴呢就隨便，你落咗車先，唔好阻住架車開」，又稱下車後會慢慢向她解釋。此時車上有乘客因趕時間到機場而不滿大聲喝罵，稱「你落咗去先啦！我哋趕時間㗎！X你老母，你唔啱都仲要上車嘅！」。

女乘客蹲下疑似鬆開買餸車的車輪鎖，之後推着買餸車跟隨站長下車，影片至此結束。

是否大型行李惹爭議

影片引起網民熱議，有部份網民認為涉事買餸車尺寸比大型行李箱較小，質疑為何女乘客會被拒絕上車，「呢個都算大型？」、「呢件唔算大啦，有啲仲離譜都上到車」、「周街都係呢種買餸車，咁好多人唔使坐巴士」。

然而，也有不少網民支持車長及站車做法，並指出片中女子的買餸車放滿了鮮花，其高度或已超出乘客可攜行李尺寸限制，甚至有人因鮮花數量較多而質疑她「運貨」，「啱呀！要揸正來做，其實好多嘢都唔可以攞上巴士」、「畀你上就人情，唔畀你上就道理，唔好好似老奉咁」、「講道理就計尺寸，手抱個兩支都計埋」、「佢啲花堆到上心口啦啵！」、「運貨意圖明顯，巴士係載客唔係載貨」。

另有人指女乘客佔用輪椅停放位置，該處應為輪椅優先使用，車長有權要求其他乘客讓出該處，「怪就怪佢唔放行李架，又唔睇住自己架車，掉低就走咗去」、「擺輪椅位真係要睇車長做唔做嘢，唔得就落車，擺嘢落輪椅位真係唔好老奉咁擺底就走去坐」。

根據龍運巴士網上資料，「E」線巴士乘客可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10吋）之行李登車。（GettyImages）

乘客可攜行李尺寸限制

根據龍運巴士網上資料，乘客須知中列明巴士乘客嚴禁攜帶總體積超過十分一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。至於A線及NA線的乘客可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10吋）之行李及1件體積不超過56x36x23厘米（22x14x9吋）之手提行李登車。而N線、R線、S線、X線及是次涉事的「E」線巴士，乘客則可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10吋）之行李登車。

另外，車長及站長為公眾安全着想，有權向乘客發出指示，包括但不限於要求攜帶嬰兒車的乘客將嬰兒車摺妥及把嬰兒車放於巴士的合適位置（兒童輪椅除外）及攜帶單車的乘客在登車前預先將單車摺合及包裝妥當及在登車後把單車放於合適位置。

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