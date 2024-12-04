結婚無登記！渣男正式娶小三隱瞞9年　正宮揭發告重婚　判決曝光

舉辦結婚儀式卻沒有辦理婚姻登記手續，算不算已結婚？台灣1名男子21年前與妻子公開舉行結婚儀式，但一直沒有辦理登記手續，婚後12年暗裏另結新歡，而且與小三正式結婚，大享齊人之福。男子重婚大約9年後，最終被元配揭發原來出軌兼再結婚，憤而提告。人夫知道無法隱瞞，才主動前往派出所說出事件。



人夫目前已和元配達成和解，希望撤回訴訟，但案件仍交由法庭審理。法官考慮到原告與被告雖然從未正式完成結婚手續，但他們在眾人眼中都是已婚夫婦，故判被告其重婚罪名成立，判處有期徒刑2個月，緩刑2年。



黃姓人夫和陳妻於2003年9月公開舉辦結婚儀式，當時邀請許多親友到來見證，但一直沒有到戶政機關辦理登記結婚手續。（示意圖/gettyimages）

人夫瞞妻與小三結婚

根據判決書，2003年9月，涉案黃姓人夫和陳妻在南投縣草屯鎮公開舉辦結婚儀式，當時邀請許多親友到來見證，但隨後一直沒有到戶政機關辦理登記結婚手續。至2015年10月，黃男出軌與林姓女子陷入愛河，林女不知黃男是「已婚」，雙方其後正式結婚。

去到2015年10月，黃男和林姓女子結婚。（示意圖/gettyimages）

黃男與「小三」結婚後大享齊人之福，直至重婚大約9年，陳妻今年揭發丈夫「結婚」一事，黃男今年6月主動前往派出所說明事件，並接受警方調查。其後黃男與妻子達成和解，對方今年10月透過法律文件表明不再追究，希望控方撤回訴訟。

法官裁定被告重婚罪名成立，判處有期徒刑2個月，緩刑2年，易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元）。（示意圖/gettyimages）

案件在台中地院提堂，法官表示，即使當事人有意撤告，但都沒有法律效力，考慮到被告主動自首，同時獲得妻子諒解，重婚罪名成立，判處有期徒刑2個月，緩刑2年，易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）