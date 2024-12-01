董事長包養飯局小姐！誕2子女揭非親生　小三自爆白富美家底驚人

風流董事長出軌包養飯局小姐，竟然「被出軌」做便宜爸爸？台北1名科技公司董事長包養「飯局小姐」長達12年，其間小三誕下2名子女，董事長以為是其親生孩子，多年來支付小三高額房租和「私生子女」學費，甚至安排小三在公司領取5.5萬新台幣（約1.4萬港元）月薪，合共花費至少1,000萬新台幣（約255萬港元）。



直到2021年，董事長的正宮發現姦情後怒告小三，向她索償500萬新台幣（約127萬港元），因而揭發小孩並非董事長的親生骨肉。小三否認指控，更括強調自己是「白富美」，曾在美國留學，家境富裕毋須金錢援助，絕非「飯局小姐」。她又指自己追求者眾，卻是不婚主義者，亦不知董事長已婚，雙方雖有肉體關係，但談不上交往。惟法官經審訊後，裁定被告需賠償200萬新台幣（約51萬港元）。



董事長聲稱包養「飯局小姐」12年，估計交往期間付出的款項大約1000多萬新台幣（起碼255萬港元）。（示意圖/gettyimages）

人夫稱遭誤導 以為小三孩子是自己親生骨肉

案件在台北地院審理，提告的人妻表示，2021年10月，她發現丈夫和「飯局小姐」發展婚外情長達12年，其間小三和其他男性生下2名孩子，但誤導其丈夫，令丈夫以為小孩是他的親生骨肉，於是花費巨款照顧，小三甚至唆使丈夫疏遠其2名親生女兒。

人妻指控小三利用丈夫贈送的巨款，將自己包裝成貴婦參與扶輪社，甚至對外宣稱自己是董事長太太，公然和丈夫擁抱、共舞和親吻，而且發生多次關係。丈夫更租下月租4.5萬新台幣（約1.1萬港元）的房屋，以供小三居住，甚至資助小三的2名子女入讀私立高中附設的幼兒部、小學雙語部，學費和其他讀書開支高達數十萬新台幣。另外，小三更在公司每月領取5.5萬新台幣（約1.4萬港元）。

人妻訴說喪父及患癌開刀等悲慘遭遇

人妻指出，丈夫婚外情期間，她獨自面對父親過世、賤賣父親房產而受到親友責備、因乳癌而2次開刀等悲慘事件。小三行為嚴重侵害其配偶權，至今未有道歉，甚至致電和傳送訊息作出騷擾，令她感到痛苦，故向小三索償500萬新台幣（約127萬港元）。

小三誕下2名孩子，董事長以為是自己親生骨肉而斥巨款照顧有加。（示意圖/gettyimages）

小三否認是飯局小姐 強調「白富美」家底富裕

小三卻辯稱，自小家境富裕，在眾人眼中是「白富美」，曾經前往美國1間大學就讀大眾傳播系，回國後在家族公司擔任董事長特別助理，而且從事過節目製作助理、藝人經紀、電台節目製作人，以及廣告業務經理等，自己因親友人脈而加入扶輪社，但遭人妻污衊是「飯局小姐」。

反稱人夫想扮演父親角色

小三更稱，自30歲起奉行不婚主義，有次在朋友聚會上認識人夫，2010年遭到對方追求，但只是偶爾和對方約會和發生肉體關係，卻談不上交往，自己亦從來不知道對方已經結婚。小三稱同年現自己懷孕，人夫想扮演父親角色，所以他們才開始密切來往。

小三重申當時自己年輕貌美，吸引許多裙下之臣，如果知道人夫已婚身份，不可能和人夫公開交往。

人妻揭發姦情，怒告小三索巨額賠償。（示意圖/gettyimages）

正宮發現姦情 小三告知人夫並非經手人

對於收取巨款的指控，小三稱她原本住在父親無償提供的房屋，但人夫稱為她買樓，所以她才搬往居住，而且自始至終人夫沒有向她提供金錢援助，只是主動支付其子女的部份學費。

直到2018年8月，小三打算放棄不婚主義，人夫得知後才自爆已婚，但強調隨時可以離婚。小三一度和人夫分手，但人夫多次表示即將離婚，所以他們復合，直到2021年被人妻發現姦情後，她才和人夫徹底斷絕聯絡，並告知他並非孩子的親生父親。

法官裁定小三侵害配偶權，賠償200萬新台幣（約51萬港元）。（示意圖/gettyimages）

交往期間人夫支付1,000萬新台幣

人夫出庭作證時指出，他和小三認識1個月後交往11年，其間因遲遲未有離婚而分手1年，但他當時繼續為小三支付房租等費用，2人之後復合。直到2021年人夫入院，妻子照顧期間，從電子郵件發現姦情，婚外情因而告終。人夫其後知道妻子罹患癌症，加上受到其婚外情打擊而陷入憂鬱，所以寫悔過書安撫妻子，估計交往期間所付出的款項大約1,000多萬新台幣（起碼255萬港元）。

法官認為小三明知人夫已婚，但仍然和他親密交往，考慮到小三照顧子女，以及由2014年至今無業無收入，名下並無資產，由富裕父母資助其一切生活所需，裁定小三侵害配偶權，賠償200萬新台幣（約51萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）