港女坐八五折的士索收據　司機咁做絕了　網民讚做得好：司機好波

乘客坐「八五折」的士索單據，的士司機要如何處理？有港女在網上大呻坐八五折的士，到達目的地後要求取收據時，司機竟用手寫下「實收車資」，即刪去按錶車資139.7元，並在下面寫「85折$120」，讓她嘖嘖稱奇「我搭咁多年八五折的，第1次遇到」。



帖文引來網民熱議，有人大讚「司機好波」、「合理」、「司機收幾多錢寫幾多錢，請問返你有咩問題？」。



港女在網上大呻的士司機在正價單上改回八五折收費的車資，指是第1次遇到這種情況。（網上圖片）

有網民早前在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上發文及相片，轉載有港女在網上大呻的士司機在正價單上改回八五折收費的事，港女指「我搭咁多年八五折的，第一次遇到」。

照片看到，司機在收據上手寫「實收車資」，即刪去按錶車資139.7元，在下面寫下「85折$120」。

不少網民讚司機做得好，「明明唔使畀錢已經有得坐，你要claim梗係唔會益你啦」。（《降魔的》劇照）

帖文隨即引來網民議論紛紛，有人讚司機做得好，「司機好波」，「好少見會咁，不過司機咁做又好合理」、「明明唔使畀錢已經有得坐，你要claim梗係唔會益你啦，司機做得好」、「司機收幾多錢寫幾多錢，請問返你有咩問題？」、「想用八五折單給公司食差價失敗」。

不過有人認為司機做法「倒米」，「其實係人都知㗎啦，根本call車有折拎單係你哋呢行僅餘價值，唔係為咗拎單claim數根本唔會坐的士」。