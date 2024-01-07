的士司機喜收面額2000円鈔票　網民以為偽鈔　真身竟極具紀念價值

日本的紙鈔面額有1萬日圓、5,000日圓、2,000日圓與1,000日圓，但各自的流通性大為不同。最近有的士司機在社交平台發文，表示日前有遊客因沒有足夠的港紙支付車資，竟給他1張面額2000日圓的鈔票，他也樂意收下。不少網民看後質疑樓主收到假鈔，又稱「未見過有2,000円」鈔票。原來日本的確有該幣值鈔票，而且較罕見和具有紀念價值，提醒樓主好好收藏。



最近有的士司機在社交平台發文，表示日前有遊客因沒有足夠的港紙支付車資，竟給他1張面額2000日圓的鈔票，他也樂意收下。（示意圖／資料圖片）

該名的士司機在facebook群組發文，表示日前接載1名遊客，由於對方沒有足夠的港紙支付車資，便付上1張面額2,000日圓的鈔票。司機事後在網上發帖分享，「當遊客落車唔夠港幣時，二千yen都照收！」，又指他經常來往機場，故不時都收到稀有貨幣，而他亦不介意收下。

帖文引來網民討論，有人質疑該張2,000日圓是假鈔，稱「2千円？真假都未識分辨，這樣都收」，惟有更多網民指出該鈔票是日本多年前短暫發行的幣值，在日本也非常稀有，勸樓主好好收藏，「2000円係特別版，難得一見」、「多數係1000，5000，2000真係冇見過，日本找錢都未收過」、「二千yen，好嘢嚟，甚稀有」、「日本已經難收到，我都儲咗一張係大阪收返嚟」、「已經停出多年值得收藏」、「二千年紀念幣」。

在香港網上買賣平台Carousell，2,000日圓紙鈔亦有價有市，平均要價大約200港元（約3,700日圓）。（Carousell網頁截圖）

翻查資料，2,000日圓鈔票是為了紀念沖繩舉行的第26屆八國集團首腦會議而增設，在2000年開始發行，於2015年停止印製，其正面圖案為以前琉球王國城堡「首里城」的守禮門，背面圖案則是「源氏物語繪卷」的畫與其作者紫式部的肖像畫。在香港網上買賣平台Carousell，2,000日圓紙鈔亦有價有市，平均要價大約200港元（約3,700日圓），較,原有幣值高逾七成。