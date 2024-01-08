搭的士去迪士尼需費$175　上海女：跳錶好快　網民嘆：一跳一驚心

的士是按錶收費的交通工具，路程愈長跳錶愈多，令到不少乘客「一跳一驚心」。有來自上海的女子在小紅書表示，來港旅遊前已經「做足功課」，抵港後乘搭的士前往迪士尼樂園，乘搭大約10分鐘，連同行李費，車資高達175元，形容雖然「跳得好快」、「被香港計程車嚇暈」，但認為「200元以內的價格都可以接受」。網民紛紛留言指「上次黃大仙搭計程車回深圳灣口岸，420元，在車上看着錶噠噠響，簡直心驚肉跳」、「我老闆說過，不管你多有錢，在香港打計程車，看着錶跳一次，心裏就咯噔一下」。



樓主上載的影片中，車資當時已是132.5元。（小紅書影片截圖）

樓主在小紅書表示，從上海來港旅遊前，「提前做了功課知道（的士）價格」，加上認為距離甚近，於是決定乘搭的士去迪士尼，但形容咪錶「跳得好快」，車程大約10分鐘，車資163元，連同2件行李，總共需支付175元。

樓主形容雖然「被香港計程車嚇暈」，但「來都來了，什麼都要體驗一次」，而且「200元以內的價格都可以接受」，又指超過20分鐘的路程就不建議乘搭的士，在樂園玩完後，她乘搭Uber前往機場。

樓主上載的影片中，當時車資由132.5元跳到134.2元，每次1.7元跳錶，影片結束時，車資顯示是141元。

樓主形容雖然「被香港計程車嚇暈」，但「來都來了，什麼都要體驗一次」，而且「200元以內的價格都可以接受」。（《降魔的》電視劇照）

不少網民紛紛留言有類似經驗，指「上次黃大仙搭計程車回深圳灣口岸，420元，在車上看着錶噠噠響，簡直心驚肉跳」、「我老闆說過，不管你多有錢，在香港打計程車，看着錶跳一次，心裏就咯噔一下」、「這還好，我通常從住的地方去機場都做好心理準備，要拿一張500元大鈔」。

根據運輸署，大嶼山的士首2公里或其任何部份的車資為22元，其後每200米或其部份或每分鐘等候時間或其部分，在應收款額未達到175元，每次跳錶是1.7元。

（小紅書）