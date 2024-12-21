男子拍淫片！胎記無打格被認出怒提告　男男性愛頻道版主下場慘了

網絡世界百貨應不客，不少人會拍攝性愛片透過收費頻道賺錢，但首要是所有影片都必需得到同意下拍攝。台灣1名男子在交友程式認識另1名男子，知道對方經營男男性愛收費頻道，同意前往其住處拍攝「愛愛」過程影片，但前提是上載前必須遮掩其肚上胎記，聲音及容貌亦需做後期處理。但頻道版主沒有跟足指示，未有為胎記打格就將影片上載至Twitter供人觀賞，事主2次要求移除影片卻不獲理會，因而怒告頻道版主。



案件經審理後，法官裁定被告違反《個人資料保護法》，應執行刑期9個月，易科罰金27萬新台幣（約6.9萬港元），被告雖提出上訴，但法官維持原判。而民事索償方面，被告要向受害人賠償40萬新台幣（約10.2萬港元）。



受害人前往李男租住單位發生關係，並同意可拍攝性愛過程影片，但前提是上載時要做後期處理，並先讓受害人過目及同意。（示意圖/gettyimages）

男男性愛頻道設不同訂閱費用

判決書指出，事發前年9月，受害人在交友程式認識1名李姓男子，李男提及自己經營收費性愛頻道，訂閱費用分為每月400新台幣（約102港元）、3個月1,080新台幣（約275港元）、6個月2,040新台幣（約520港元），以及1年3,840新台幣（約980港元）。李男在頻道定期上載他和其他網友的性愛影片，吸引其他人訂閱維持流量並賺取收入。

至9月26日早上11時許，2人相約見面，前往李男租住單位發生關係，當時同意李男拍攝性愛過程，但除了容貌打格，同時要求李男遮掩其肚上胎記和聲音等辨認其個人身份的資料，完成處理後要讓他檢視，確認剪輯到無法讓其他人辨識其身份才能上傳至網上。

受害人要求李男遮掩其肚上胎記和聲音等辨認其個人身份的資料，而且要得到其確認才可以上載上網，但李男沒有照做。（示意圖/gettyimages）

無視下架要求 影片1分鐘變20分鐘

豈料李男未有照做，製作1分鐘影片上傳至Twitter以作預告，受害人獲朋友通知後，2次要求李男立即下架，同時刪除原始檔案，但李男為了維持其頻道流量，無視受害人要求，甚至將影片延長到20分鐘，受害人因而怒告李男違反《個人資料保護法》，索償160萬新台幣（約40.8萬港元）慰撫金。

李男違反《個人資料保護法》，應執行刑期9個月，易科罰金27萬新台幣（約6.9萬港元），並要向受害人賠償40萬新台幣（約10.2萬港元）。（示意圖/gettyimages）

被告刑事民事皆敗訴

案件在台北地院審理，李男當庭認罪，法官判處3項違反《個人資料保護法》罪名成立，判處入獄9個月，易科罰金27萬新台幣（約6.9萬港元），李男事後上訴，卻遭駁回。

至於民事索償，李男辯稱受害人早已得悉他經營頻道。雖然沒有先向受害人提供經剪輯後的影片，但只是主觀上認為影片已經符合其要求，例如頭部打格，所以無須確認，受害人事前知道影片會上傳給網友觀看，可見對受害人造成的損害甚微，而且索償金額過高。台北地院經審理後，判處李男賠償40萬新台幣（約10.2萬港元），刑事和民事方面皆可上訴。

（綜合）