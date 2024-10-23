曾被逐出選手村　巴黎奧運美女轉戰色情網站　性愛娃娃公司邀合作

撰文：聯合新聞網
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20歲的巴拉圭游泳選手露安娜艾朗素（Luana Alonso／阿隆索），在今年巴黎奧運女子100公尺蝶式預賽被淘汰後退役。

作風大膽的她在奧運期間一度引發不少爭議，包含穿著暴露違反國家隊規定、偷溜去迪士尼樂園玩耍等，最後以不當行為影響氣氛為由被逐出奧運選手村。

近日，艾朗素因宣布轉戰成人平台OnlyFans，再度引來網友關注。

巴拉圭游泳選手露安娜艾朗素是今年巴黎奧運的話題人物，IG上有逾110萬用戶追蹤。（IG@luanalonsom）

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根據「每日郵報（Daily Mail）」報道，艾朗素在奧運前的直播中就曾表示不願代表巴拉圭參賽，隨後又被指控違反多項規定，包含穿著暴露的私服而非國家隊制服、分散隊友注意力、入住高級飯店和逛精品店等，因而被要求離開奧運選手村。

艾朗素在宣布退役後2個月，開設了1個OnlyFans帳戶來銷售獨家成人內容，她在簡介中寫道「你最喜歡的前游泳選手」、「保證你不會後悔」、「我們會一起享受很多樂趣」。

據了解，OnlyFans用戶每月需花費約27英鎊（約272港元）訂閱艾朗素，她目前主要分享自己穿著火辣泳裝的照片。

在頻道開設後，艾朗素還接到美國知名仿真充氣情趣娃娃公司「RealDoll」邀約，想以高達3068英鎊（約30961港元）的價格出售她的腳的複製品。

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艾朗素轉戰OnlyFans平台的消息曝光後，網友評價兩極：

「她創辦OnlyFans實際上是我這段時間以來聽到最不令人震驚的消息」
「如果她更專注於游泳，也許可以獲得更好的成績」
「讓她做她想做的事吧，毫無疑問，她可以在短時間內賺到很多錢」

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