的士司機見輪椅婆婆即駛走仲咁做　行家公審X街：業界老鼠屎！

的士記分制在今年9月實施，指明若的士司機拒載會被記10分，但早前有的士司機的「車cam（行車記錄儀）」拍下前車疑拒載事件。影片可見，在將軍澳明德邨迴旋處的士站，有2人推住坐輪椅的婆婆，走近1部正在的士站等客之的士，豈料該的士見輪椅推近時即駛走，3人感到十分愕然。樓主於是接載了婆婆一家，駛至路口卻見該的士停在迴旋處的另一邊，故不斷鬧前車司機「真係好X街！」，而婆婆的家人亦十分氣憤地表示「佢無機會老㗎喇！」。樓主感不忿在網上公審同業，不禁罵他：「你真係呢個業界嘅其中一粒老鼠屎。」



帖文一出即引來不少網民熱議，不少人鬧爆「我都見過係咁，影響的士司機形象」、「人生做，天在看」。有網民留言撐司機「咁麻煩，又污糟，唔載都好正常」，有網民回應她「正常？等天收喇！」。



婆婆家人正推住她走近1部正在等客之的士，豈料該的士見輪椅推近時即駛走。（影片截圖）

有的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上發文及影片，「Wow真係好X肉酸呀」，指在將軍澳明德邨的迴旋處的士站等客期間，見擊前車疑拒載輪椅客事件。從樓主的「車cam（行車記錄儀）」影片見到，有2名中老年男女正推着1名坐輪椅的婆婆，向樓主前面之的士方向推去載車，但前車的士竟見婆婆接近時駛走，婆婆及家人呆在當場不知所措。

樓主見狀接載了婆婆等人前往翠林邨，樓主不斷鬧爆前車的士司機「好XX街呀，X你老X，見到輪椅就走」、「真係好X街！咁你就唔好埋正站啦」。而婆婆一家上車後，亦一同罵起前車司機，「佢無機會老㗎喇！」、「佢唔駛搵食㗎喇，一路都無客㗎喇」。而最離奇的是，樓主駛出路口時見前車的士停在迴處的另一邊，讓車內的人感到無奈。樓主則嬲到發片公審，「你真係呢個業界嘅其中一粒老鼠屎，就係你哋呢類人，搞到行業聲譽咁差」。

婆婆家人鬧爆前車司機：佢無機會老！

帖文引來網民熱議，不少人鬧爆前車司機「人生做，天在看」、「佢應該唔會老！」、「保佑佢老來唔好坐輪椅」、「所有拒載輪椅同唔讓路畀救護車嘅X街司機，保佑你哋老咗坐輪椅冇人肯載，有事要人救時架救護車俾人塞住！」。

有人指也曾遇過這情況，「我都見過係咁，影響的士司機形象」，有人指前車司機應該怕是短途而不接，「坐輪椅一樣可以去機場接人」。不過有網民留言撐司機「咁麻煩，又污糟，唔載都好正常」，同樣被其他網民鬧「正常？等天收喇！」。