乘客攜3大袋紅白藍入站　被港鐵職員帶走　網民憂：1個月工資沒了

港鐵禁止乘客攜帶大型行李，但不時均有網民看到有人帶着大型電器、家俬等物品入站。最近1名網民在小紅書發文，表示日前在港鐵站內，目擊有男乘客疑因攜帶3大袋紅白藍袋，而被港鐵附例特檢隊制止及帶離扶手電梯的位置，讓樓主慨嘆「千萬不要帶太大件的行李進港鐵，萬一不好彩被抓到可能一個月工資就沒了」。



1名網民在小紅書發文，表示日前在港鐵站內，目擊有男乘客疑因攜帶3大袋紅白藍袋，而被港鐵附例特檢隊制止及帶離扶手電梯的位置。（小紅書圖片）

樓主在小紅書以「遊客大件行李入港鐵被捉，可能面臨罰款」為題發文，表示日前在港鐵上水站的大堂看到2名男子攜帶3大袋紅白藍袋，站在大堂前往月台的扶手電梯附近，身邊有附例特檢隊的職員與他們交談。樓主續指，他不確定相關男子是否遊客，但操普通話，「好奇如果是遊客的話為何會帶這種包（紅白藍袋），而且很大的感覺」。

被港鐵職員帶離扶手電梯

樓主又指，後來看到2名男子帶着他們的行李，跟隨港鐵職員離開扶手電梯處，以及走到乘搭升降機的地方。樓主認為對方很大機會面臨定額罰款，並形容他們當下顯得非常不知所措，疑似完全不知道有相關規定，「雖然確實有這規定，但我覺得如果真被罰款的話真好可憐」。樓主在文中提醒其後有意來港的旅客，謹記不要攜帶超出限制的大型行李進入港鐵範圍，「萬一不好彩被抓到可能一個月工資就沒了」。

男子後來跟隨港鐵職員離開扶手電梯處，以及走到乘搭升降機的地方。（小紅書圖片）

網民贊成嚴厲：行政拘留30天

帖文引來許多網民討論，有人表示過去經常看到有人帶大型物件乘車，「推平板車運家具都見過」、「我看到有人直接搬桌子進地鐵都沒人抓」、「上次看到有人帶的東西像搬家了一樣」、經常看到港鐵有人帶單車都沒人理」；有人則支持港鐵嚴懲攜大型物件搭乘港鐵人士，「應該捉！ 違規運貨物」、「不建議罰款，抓到直接行政拘留30天，不許與外面聯系」。不過，有網民就分析指，「看圖是在扶手梯前捉的，感覺像是不讓他拉大件行李坐扶手梯」、「那是抓他不走升降梯吧」。

港鐵對攜大型行李有限制

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。