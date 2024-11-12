女子港鐵車廂吸電子煙！網民斥離譜：咁狼死　法例列明可罰$XXXX

港鐵範圍內嚴禁吸煙！不過日前有乘客搭乘港鐵時，於車廂目睹1名女子公然吸食電子煙，之後更明顯看見對方口中呼出濃濃煙霧，看不過眼對方行為遂拍片公審，斥「點解而家啲人可以誇張到喺地鐵入面食煙」。



許多網民都譴責女子行為自私，罔顧他人感受，「真係黐X線」、「火車頭（邊行邊吸煙）都仲話有得避，室內真係硬食」、「好多電子煙X有種莫名嘅自信心，又掛喺心口，又喺多人有蓋地方無啦啦拎出嚟啜一啖」、「覺得自己噴啲嘢好香、無焦油就可以亂噴」。根據港鐵附例，在車站範圍內吸煙可被罰款5,000元。



有女子於港鐵車廂內吸食電子煙被公審。（threads影片截圖）

港鐵車廂吸食電子煙

該乘客在threads帳號發帖，質疑「點解而家啲人可以誇張到喺地鐵入面食煙」。從其上傳的影片可見，有中年女子坐於港鐵車廂內的關愛座座位，並於旁邊擺放購物袋，霸佔另一關愛座。她右手手持電子煙，口中突然呼出煙霧，之後再拿着電話錄音與他人發送短訊。雖然目測當時車廂人流未算多，估計並非繁忙時間，但她無視其他乘客吸食電子煙就惹來樓主不滿，故拍片公審到網上。

涉事女子右手手持電子煙。（threads影片截圖）

網民斥女子行為離譜

帖文掀起網民議論，紛紛斥責該女子行為離譜，「真係黐X線」、「現在啲人咁狼死」、「喺地鐵入面都仲食，唔尊重人唔尊重自己，就算喺條街到食，有素質嘅都會自己行埋一邊，減低對其他人嘅影響啦」、「火車頭（邊行邊吸煙）都仲話有得避，室內真係硬食」、「真心，拉緊急掣然後同車長講」。

有人則分享部份吸食電子煙人士，甚至比吸食傳統香煙人士更誇張，「噚日喺商場都見到有人食電子煙」、「我有同事又係咁，成日喺公司食電子煙，雖然感覺唔到有味，但都不好吧」、「好多電子煙X有種莫名嘅自信心，又掛喺心口，又喺多人有蓋地方無啦啦拎出嚟啜一啖」、「覺得自己噴啲嘢好香、無焦油就可以亂噴」。

有留言就質疑女子疑似吸食太空油，「佢呢個應該唔係普通煙嚟㗎？太空油？」、「直接報警話有人喺到吸食太空油，講埋而家邊個站，下一個係邊個站，等警察下個站招呼下佢，唔好喺到公審，拉唔到人無意思」。不過吸食太空油後理應會出現嗜睡、身體僵硬，甚至會有奇怪的姿勢或動作，片中則未見該女子出現以上反應。

根據《香港鐵路附例》規定，於港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元。（示意圖／港鐵提供圖片）

港鐵範圍吸煙可被罰款5,000元

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

「太空油」可透過電子煙產品吸食 如同吸毒​

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食。「太空油」沒有標準成份，但主要成份通常為1種名叫依托咪酯、按法例須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，可判監禁。濫用「太空油」會損害健康及導致成癮，亦會吸引濫用者嘗試使用其他毒品。因此，吸食「太空油」如同吸毒，警方曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

（threads＠dorian_0317）