港鐵扶手電梯「左右企定」！職員這樣站做宣傳　網民斥：阻人返工

【港鐵／扶手電梯／左行右企／左右企穩】乘搭扶手電梯究竟是「左行右企」還是「左右企穩」？港鐵表示，會加強宣傳呼籲乘客搭扶手電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」。網上近日瘋傳1張照片，見到有多名港鐵職員站滿扶手電梯左右位置，拿着「兩邊企定」標語牌，而上載照片的乘客感嘆，「當你趕時間諗住喺電梯左邊行落去，但見到有職員着晒衫提你企定定」。



相片引來網民爭議，不少人批評「阻人返工」，「真係多鬼餘，夠膽試下返工時間去中環阻人行啦，行咗幾十年」、「趕住返工真係多得你哋唔少」、「一於地鐵公司改過晒啲電梯，冇得俾人行上行落囉，做乜要搵啲員工出嚟俾人鬧啫？」；但也有網民反擊，力撐「左右企定定」，「要行行樓梯呀⋯⋯扶手電梯本來就唔應該在上面行」、「趕時間嘅，早啲出門口囉！」。



翻查資料，這張相片早於今年8月在社交平台threads上流傳，至近日「左行右企」議題發酵，被「翻炒」再惹熱議。



乘搭扶手電梯究竟是「左行右企」還是「左右企穩」？（資料圖片／小紅書）

港鐵加強宣傳扶手電梯「左右兩邊企」

港鐵今年首9個月錄得430宗扶手電梯意外，當中六成涉及無緊握扶手、失平衡等，故會加強宣傳，呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，攜大型行李時應使用升降機。至於會否用《港鐵附例》處理不守規矩情況，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲今日（11月11日）接受電台節目訪問時表示，希望透過宣傳及教育，改變市民習慣。

港鐵職員站扶手電梯兩邊宣傳 有乘客趕時間被阻

乘搭港鐵扶手電梯「左行右企」還是「左右企定定」鬧得沸沸揚揚之際，有乘客在threads上載照片大呻，他趕時間想從扶手電梯左邊行走，卻被多名港鐵扶手電梯安全大使「企定定」阻礙，感嘆「當你趕時間諗住喺電梯左邊行落去，但見到有職員着晒衫提你企定定」。

相片見到，3名穿上紅色背心的港鐵扶手電梯安全大使，手持「握扶手，兩邊企定」標語牌，站滿扶手電梯兩邊位置，提醒乘客應站立企穩。（threads/tszlttang）

相片見到，3名穿上紅色背心的港鐵扶手電梯安全大使，手持「握扶手，兩邊企定」標語牌，站滿扶手電梯兩邊位置，提醒乘客應站立企穩。相片中，3名港鐵扶手電梯安全大使站位緊密，沒有空間讓乘客通過行走。

網民爭議「左行右企」vs「左右企定」

相片引起網民爭議，不少人批評「阻人返工」，「左行右企，講完」、「真係多鬼餘，夠膽試下返工時間去中環阻人行啦，行咗幾十年」、「屌……係我會火滾」、「你又無x寬樓梯畀人行又要X人行電梯，不如直接執X咗佢或者拆晒啲電梯算啦，環保呀」、「阻X住晒人哋返工」、「一於地鐵公司改過晒啲電梯，唔好整雙人嘅，全部做晒單人嘅，咁咪冇得畀人行上行落囉，做乜要搵啲員工出嚟俾人鬧啫？」、「其實管理層有冇搭過扶手電梯？」。

1名男乘客在扶手電梯上行走時，撞跌旁邊另1位乘客，從而導致身後4至5名乘客相繼被推倒，其中兩名更因此滾下電梯。（港鐵提供）

但也有網民反擊，力撐「左右企定定」，「當你行過旺角朗豪坊嗰條超長行人扶手電梯，就係有1次發生嚴重意外 搞到一仆一碌，好多客人傷得好嚴重，好多人知道究竟有幾咁危險」、「非常好，一早應該學日本一樣咁做。播咗宣傳咁多年無人理，乾脆搵人企電梯塞住你」、「要行行樓梯呀……扶手電梯本來就唔應該在上面行」、「早啲出門口唔得嘅，乜嘢都賴喺人哋嗰度！扶手電梯企埋一邊呢個文化一早要改啦！」。

相關報道：日本扶手電梯安全廣告 出奇招引乘客企定定 糾正1個超壞習慣

香港人習慣乘搭扶手電梯時「左行右企」，然而在日本，不同地區卻有不同的站法，傳統上東京靠左邊站，大阪則靠右邊站，甚至有些地區左右中都有人站。基於安全考慮，鐵路公司都扭盡六壬呼籲乘客切勿在扶手電梯上行走。近日，有網民在神戶「新開地站」內發現新的扶手電梯廣告，以一對母女的爆笑對話來提高乘客對扶手電梯的安全意識，希望糾止以往「靠邊站」的壞習慣。



日本網民看到的爆笑扶手電梯廣告。(twitter@higashi_neya)

該插畫以對話的形式引起乘客的注意力，希望他們停下腳步來觀看，藉此宣導在電梯上不應行走，消滅過去「電扶梯上單邊企」的文化。其實各大扶手電梯商的指引，都列扶手電梯的正確用法是站在中間，而非「靠邊企」，因單邊站會大幅度加重扶手電梯其中一邊的負擔，機械所增加的負擔更可能成為故障的原因。

👇👇👇點擊即看日本爆笑扶手電梯廣告！👇👇👇