衰十一！23歲水電工愛上妹妹15歲同學　愛愛7次捱告　揭有這案底

未成年人士心智未成熟，理應受到保護！台灣基隆1名有多項毒品案底的23歲水電工，認識胞妹的15歲國中同學，他們互有好感，繼而交往成為情侶。，但作為成年人的水電工沒有理會小女友尚未成年，7次和她發生關係，最終少女父親驚悉事件大怒提告。法官經審理後，判處被告1年有期徒刑。



被告和小女友總共7次發生關係。（示意圖/gettyimages）

23歲被告有多項毒品案底

判決書指出，23歲王姓水電工有多項毒品案底，服刑完畢後，認識胞妹的15歲國中同學，2人隨後成為情侶，並於2023年12月2日至今年1月6日7次性交，親熱地點包括住所、民宿和酒店。

少女的父親隨後發現事件，憤而帶同女兒報警，並向王男提告。王男接受調查期間承認罪行，少女的驗傷報告顯示其處女膜有撕裂傷勢。

法官裁定罪成，應執行有期徒刑1年。（示意圖/gettyimages）

被告5年內再犯罪被要求加重刑罰

檢察官認定王男涉嫌干犯7項「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交行為」罪名，依法作出起訴，案件在基隆地院審理，控方提出被告有毒品案底，如今再次犯案，雖然罪行性質不同，但被告5年內故意再犯有期徒刑以上罪行，要求法官加重刑罰。

法官認為王男明知小華未滿16歲，性行為知識及自主能力均未成熟，但仍和對方發生關係，有機會導致少女身心和人格發展不良影響，考慮到被告認罪，犯案期間沒有使用暴力或誘拐，每項罪名成立，各判有期徒刑4個月，應執行有期徒刑1年，案件仍可上訴。

（綜合）