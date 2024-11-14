桃芝風球｜打工仔湧天文台fb鬧爆落波時間：玩X港人　掀網民罵戰

【桃芝／天文台／天氣消息】8號風球現正生效，熱帶風暴桃芝開始減弱 ，並將會遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和，天文台表示，會在上午10時20分改發3號風球，意味一眾打工仔下午將要返工。



消息一出大批打工仔網民湧到天文台Facebook鬧爆懸掛8號風球及改發3號風球時間，「X你又玩X香港市民，好心你掛埋落去啦，爭都唔爭幾個鐘」、「陣間又個個逼車趕返公司」、「係要玩謝全香港打工仔先開心」。不過也有網民為天文台護航，反駁「我呢邊真係幾大風，掛8號都好合理」、「不如以後都8號以後都唔使返工咁出糧好冇？」。



熱帶風暴桃芝開始減弱 ，並將會遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和。（天文台）

熱帶風暴桃芝開始減弱，並將會遠離本港，預料本地風力會逐漸緩和，天文台早上7時45分表示，會在上午10時20分改發3號風球，意味一眾打工仔下午將要返工。

大批打工仔湧到天文台Facebook鬧爆懸掛8號風球及改發3號風球時間。（天文台）

大批打工仔湧天文台fb鬧改3號風球時間

大批打工仔隨即湧到天文台Facebook鬧爆懸掛8號風球及改發3號風球時間，擔心又要「逼車返工」，「一定X聲四起，等陣交通大混亂！」、「跟本唔掛八號仲好，個風太弱喇」、「呢次天文台真係抵X，完全唔識變通」、「X你又玩X香港市民，好心你掛埋落去啦，爭都唔爭幾個鐘」、「陣間又個個迫車趕返公司」、「其實掛多半日好難咩？」、「X你咩，1點lunch，又要逼餐懵返工返去得少少時間又做唔到啲咩」、「玩X陣間要返工啲人多啲喎」、「天文台真係好睇鐘意動物大遷徙」、「係要玩謝全香港打工仔先開心」。

不少打工仔下午需要上班。（資料圖片）

網民為天文台解畫

不過也有網民為天文台護航，「我呢邊真係幾大風，聽到出邊wuwu聲，掛8號都好合理」、「平時唔掛又話人唔掛，而家掛又話人唔掛仲好。想點啫？」、「其實掛又X唔掛又X，不如以後都8號，以後都唔使返工咁出糧好冇？」。