桃芝8號風球｜老闆要求帶電腦WFH　Z世代同事1招霸氣KO獲讚：好型

熱帶風暴桃芝襲港下，天文台星期三（11月13日）已預告8號風球至少維持到星期四（11月14日）早上10時，有打工仔於網上投稿表示，昨晚下班時其老闆要求他們「攞定電腦WFH」，惟有Z世代同事直接向老闆說「我住村屋，打風會上唔到網，做唔到嘢」，拒絕帶電腦回家；老闆反駁「你真係以為風假係放假？你自己諗辦法！」，結果Z世代同事1個霸氣舉動，令樓主形容「Gen Z整頓職場！係型嘅！」。



帖文引來網民熱議，有人讚「真心respect」、「嗰個同事好型」。亦有人認為該Z世代同事做法不妥，「其實而家拎電腦or用電話盡量remain responsive都係一份責任」、「收咗人錢做嘢，打風wfh都係合理嘅」；但有不少網民反駁「公司有責任提供工作環境，員工提出困難，公司就要解決㗎啦，解決唔到就唔關員工事啦」、「奴性好重下喎」。



有打工仔於網上投稿表示，昨晚下班時其老闆要求他們「攞定電腦WFH」，惟有Z世代同事直接向老闆說「我住村屋，打風會上唔到網，做唔到嘢」，拒絕帶電腦回家。（示意圖）

天文台預告掛8號風球 老闆要求員工帶電腦WFH

該打工仔向threads「slavedepartment」投稿，指星期三放工時，「老世話今晚（星期三）有機會打八號，叫我哋攞定電腦WFH」，惟有「Gen Z同事」直接向老闆指「我住村屋，打風會上唔到網，做唔到嘢，我唔帶啦！」。

Z世代同事1舉動霸氣拒絕

樓主表示，老闆聞言「吓咗出聲」，問「咁你上一份工點WFH，同埋你真係以為風假係放假？」，Z世代同事則回應，「老世，呢份係我第一份工嚟，未試過WFH……同埋我都上唔到網用唔到server，都唔係我想㗎」，反問老闆可否向網絡供應商了解，為何其住處打風無法上網在家工作，「真心求指教！」。

樓主補充，面對Z世代同事提出的困難，老闆只說「唔理，你自己諗辦法！」，然後離開，而Z世代舉動更霸氣。（《大叔的愛》劇照）

樓主補充，面對Z世代同事提出的困難，老闆只說「唔理，你自己諗辦法！」，然後離開，而Z世代舉動更霸氣，「同事真係冇攞電腦走人，第一次現場直擊Gen Z整頓職場！係型嘅！」。

網民爭議風假是否WFH

網民看過帖文議論紛紛，有人讚「真心respect」、「嗰個同事好型」。亦有人認為該Z世代同事做法不妥，「其實而家拎電腦or用電話盡量remain responsive 都係一份責任，因為個世界真係24*7咁運作，尤其某啲行業以及跨國公司。佢唔鍾意可以唔做無人逼到佢」、「 我係manager的話，即刻開佢HR file睇有冇虛報地址同工作履歷，再refer公司嘅颱風下工作指引，如果有要求work remote而聽朝唔Online的話，一律當曠工處理直上HR，呢啲唔係整頓職場，係搞亂公司文化同秩序，要嚴肅處理 」、「打風上唔到網係香港嘅可能性接近0.0」、「咁講道理，打風又唔係唔使做喎，只係喺安全地方，收咗人錢做嘢，打風wfh都係合理嘅」。

網民看過帖文議論紛紛。（threads）

隨即有大批網民反駁，「公司有責任提供工作環境，員工提出困難，公司就要解決㗎啦，解決唔到就唔關員工事啦」、「都癲嘅，話上面wfh應份，帶電腦係責任」、「風假唔係放假係乜？勞工處電話打定先啦」、「評論區奴性好重下喎，做嘢睇人工啫，你畀得多我24/7又點話，無嘅就安心放風假」、「其實打風返唔到工，咁wfh又真係唔係人人屋企條件都得㗎，一係請人果時講明打風要wfh囉，冇講嘅話唔做都冇得怪佢」。

也有自稱資深人力資源員工教路，「做咗HR幾十年，我會建議嗰位上司/老闆第一次就放佢一馬，表現得大方一啲。反正個風都只係打一日半日。不過就要同個新人強調，下次就必須嚴格遵守公司嘅WFH指引。咁樣聽落能夠諒解同事嘅處境，唔會大石砸死蟹。亦讓同事明白到上司係有原則有計劃嘅」。