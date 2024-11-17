萬宜｜天文台明發1號風球　闖港400公里+路徑　會否掛更高看3因素

【萬宜／最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】11月連環颱風！繼超強颱風銀杏、熱帶風暴桃芝襲港後，颱風萬宜正逼近菲律賓，其路徑趨近香港。



天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋萬宜將於今晚午夜前後進入本港800公里範圍，天文台會在明早（11月18日）6時至9時之間發出一號戒備信號。預料萬宜會逐漸減弱，但隨著萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，星期二（11月19日）該區風勢頗大；是否需要在星期一晚至星期二初時發出更高的熱帶氣旋警告信號需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。



熱帶氣旋萬宜將於今晚午夜前後進入本港800公里範圍。（天文台）

周初天文大潮水位特別高

天文台提醒市民，未來兩三日正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高。加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料星期一晚及星期二晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請採取適當預防措施。

天文台預測萬宜周一至周二闖入香港400公里

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，萬宜會在星期一至星期二（11月18日至19日）以颱風級別闖入香港400公里範圍，之後會轉往西南往越南方向移動。

即睇天文台預測萬宜路徑＋風力▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，萬宜會在星期一至星期二（11月18日至19日）以颱風級別闖入香港400公里範圍，之後會轉往西南往越南方向移動。（天文台）

萬宜吹襲香港概率。（天文台）

預測下周最高吹7級風 氣溫最低18°C

本港天氣方面，按天文台九天天氣預報，未來九天部份日子有雨，氣溫18°C至26°C，暫時最高吹7級風。