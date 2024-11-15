20歲女獲閨密贊助遊泰！被擄至緬甸失聯　曾傳訊男友：可能要死了

【泰昌園區／交克園區／KK圖區／賣豬仔】台灣有女生疑被擄拐至緬甸後失聯，生死未卜。被擄拐的20歲女生受閨密邀請，以「費用全免」贊助她到泰國遊玩，詎料下機隨即被人押解上車載往緬甸「泰昌園區」。女生曾發送求助訊息予男友，同時分享其手機定位，並稱「一直被轉車，前後都有人拿槍，跑不掉」，之後曾表示會試圖逃走，不過打出最後一句話「我可能要死了」，隨即失去聯繫，去向未明。



女生的家人其後收到要求繳交贖金短訊，由最先的7萬美元（約54萬港元），經兩度協商後，贖金金額減至100萬元新台幣（下同，約24萬港元）再下調至80萬元新台幣（下同，約19萬港元），惟家人認為即使付錢，女生亦未必能安全返台，故求助政府介入。



台灣外交部於11月13日表示，駐緬甸代表處於11月8日接獲通報，已透過管道積極協處，且與當事人家屬取得聯繫。外交部另已將警局提供的報案資訊轉至駐緬甸代表處，並將續依據家屬提供當事人所在位置及聯絡方式等進一步資訊，提供當事人及家屬必要協助。女生家屬現時除了求助警方，亦有透過當地親友斡旋，希望她能平安返台。



台灣20歲女生應閨密邀請，稱贊助她到泰國免費遊玩，惟到埗即被擄至緬甸後失聯。（網上圖片）

閨密稱「費用全免」贊助遊泰

綜合台灣媒體報道，被擄拐的20歲王姓女生來自屏東，她與男友同居。11月6日當日收到閨密短訊，邀請她一同到泰國遊玩，王女最初曾以經濟問題為由拒絕，但閨密聲稱「包吃包住包玩」，還會幫她支付機票費用。王女不疑有詐，遂於同日下午5時許搭機前往曼谷。

被擄拐女生穿着輕便 出國未攜帶行李

從王女住處附近的閉路電視畫面可見，11月6日下午3時12分，身穿短袖短褲的王女先是由閨密騎電單車接載回家。相隔約6分鐘後王女下樓，不過要出國的她身上僅背着1個斜孭袋，且並未攜帶任何行李，便偕閨密坐乘計程車出發前往機場。

王女住處附近的閉路電視畫面可見，當日王女（左）身穿短褲，由閨密（右）騎電單車接載回家。（網上圖片）

王女相隔約6分鐘後下樓。（網上圖片）

王女之後偕閨密搭乘計程車出發前往機場。（網上圖片）

抵泰後被持槍人士擄至緬甸

不料王女飛抵泰國後，隨即被持槍人士押解上車，載往號稱緬甸東部惡名昭彰的「泰昌園區」。王女起初被押上車時，手機尚未被沒收，她於是向男友發送求救短訊，同時分享自己手機定位，中途曾稱「一直被轉車，前後都有人拿槍，跑不掉」。王女最後一則訊息提及正渡過一條河，透露被帶往緬甸的「交克園區」，告知男友將會試圖逃跑，並稱「我可能要死了」後，隨即失聯。

交克園區位於緬甸東南部克倫邦和泰國達府之間的莫艾河（Moei River）的西側。（Google地圖）

疑犯傳訊息要求交贖金

王女男友立刻聯絡王父，直至翌日11月7日，王女父親收到索取贖金短訊，擄走王女疑犯稱「他們倆個人（相信指王女及閨密）在我們公司，護照手機都已經沒收」，再附上王女與閨密在機場合照，要求王父支付7萬美元（約54萬港元）才肯放人，他隨即報警求助。其後疑犯兩度調整贖金金額，由100萬元新台幣（約24萬港元）下調至80萬元新台幣（約19萬港元），但王父認為即使付錢女兒亦未必能安全返台，故求助政府介入，盼讓愛女順利回家。

閨密竟是個Boy

台灣警方調查後發現，王女的閨密「Adju（阿嘟）」原來是名葉姓男子，「Adju」意指女性好友或姐妹，廣泛稱呼「第三性」，而與王女同年的葉男，曾有酒駕前科，目前亦被納入調查對象。警方之後更發現，王女和葉男機票並非他們自行購買，勒索訊息亦非由二人手機發出，反而是來自陌生的電話號碼，故懷疑背後涉及龐大的詐騙集團。

外交部已介入調查

台灣新興分局偵查隊副隊長指，「已報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查」。外交部11月13日表示，駐緬甸代表處於8日接獲通報，已透過管道積極協處，並與當事人家屬取得聯繫。外交部另已將警局提供的報案資訊轉致駐處，駐處將續依據家屬提供當事人所在位置及聯絡方式等進一步資訊後，提供當事人及家屬必要協助。

被據拐的王女照片曝光，可見她皮膚白皙，留有一把棕啡色長髮。（網上圖片）

家屬望女生能平安回台灣

王女被曝光到網上的照片可見，她皮膚白皙，染有一把棕啡色長髮。其家人雖然已就事件報警，並求助在東南亞工作的親友，希望能從中斡旋，惟目前王女仍音訊全無，家屬只希望她能平安回家。

過往曾有港人被困在緬甸東部詐騙園區。（受訪者提供／資料圖片）

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過往曾有港人被據拐至「交克園區」

過往曾有港人被困在緬甸東部詐騙園區。在東南亞長期從事救援行動的華人阿龍，當時曾向《香港01》表示，「交克園區」地處叛軍地盤內，營救難度很大，而且在當地惡名昭彰，「打人，電擊很常見」；被擄而成功返港的港人，亦有分享園區內的環境圖片。

（綜合）