女商人遭4男企圖擄上車　反抗遭打到嘴爆嘴全身傷　歹徒疑有預謀

馬來西亞發生企圖擄人上車綁架案。當地1名47歲女商人在晚上駕車歸家，甫下車即被4名男子企圖強擄上車，其間更懷疑對她非禮。女商人極力呼救反抗，卻遭對方打傷，幸糾纏間驚動鄰居查看，歹徒見事敗立即駕車離開。女商人在事件中多處受傷，嘴部更需要縫針，其女兒代母公開事件，表示已和父親報警求助，又懷疑歹徒早有預謀，提醒民眾要保持警惕，警方現正調查案件，並追查歹徒下落及調查犯案動機。



女事主激烈反抗下被毆打，身體多處受傷，嘴部需要縫針。（網上圖片）

47歲蔡姓女傷者和范姓丈夫育有1名19歲女兒，住在馬來西亞古來縣太子城麗景園，涉事住宅區住有多個巫裔家庭，幾乎每日都有巫裔小朋友外出玩耍，治安大致良好。

范女代母發文及傷勢照片以交代事件，其事雖然把帖文刪除，但已引來當地傳媒報道。案發本月5日（周日）晚上大約9時30分，蔡婦和朋友用膳後駕車回家，將車停泊在住所外面，甫下車即有1輛白色私家車駛至，車上有4名懷疑印度裔男子，其中1人下車企圖強拉蔡婦上車，甚至懷疑對她作出非禮行為。蔡婦極力呼救反抗，歹徒一直嘗試掩蓋其嘴巴，而且出手施襲，幸最終驚動鄰居出門查看，歹徒立即駕車逃離現場。

蔡婦通知丈夫和女兒報警，隨後送院接受治理，全身多處受傷，包括臉嘴、手部和膝蓋，整個背部更有瘀傷，當中嘴部需要縫針，

女事主全身受傷包括臉嘴、手部和膝蓋。（網上圖片）

范女接受當地傳媒訪問時表示，雖然母親從商，但沒有與人結怨或曾經得罪人，家人排除尋仇可能性，歹徒似乎志在擄人多於求財。范女指出，母親下車時手上沒有持有手袋，不排除一早被歹徒盯上，甚至知道她不時於晚上9時許回家，覷準機會擄人，希望向外界公開母親遭遇，令民眾提高警覺，上下車前環顧四周環境以確保安全。

古來警區主任陳勝利事後發表文告證實接獲報案，經初步調查後，案件並非涉及企圖非禮，警方援引刑事法典第363條文（綁架）、第511條文（企圖犯罪），以及刑事法典第323條文（蓄意傷人）進行調查，以確認歹徒身份，並呼籲目擊者提供資料。陳同時勸告民眾善用社交媒體，切勿胡亂散播猜測，引發社會不安。

（綜合）