緬甸詐騙營｜台女1瘋狂行為害慘全部受困者　救援組織揭絕望現況

台中一名就讀靜宜大學的林姓女學生，今年3月飛奔緬甸，只為和從事詐騙集團的男友在一起，事件一度轟動全台。



8日一名自稱全球反詐騙組織成員的網友表示，緬甸北部的免費逃生線全被靜宜女大生搞斷，不靠關係就算花大錢也回不來。

但他話鋒一轉，提到一名台灣人「憑自己實力」逃出生天。

家人付22萬贖金重慶男仍被切手指轉賣 另一台男卻靠這招獲釋放（點圖放大閱讀）：

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一名就讀靜宜大學的台中林姓女學生，今年3月傳出為愛飛奔緬甸，不顧一切只為和從事詐團的男友團聚。

8日還傳出林女已當上詐團的小主管，不過一名台中警官表示，目前流出有關林女的情況，都僅是傳聞無法查證。

有人納悶緬甸北部狀況到底多慘烈？一名自稱全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org , GASO）成員的網友Sammy，透過PTT帳號「Induction」回應，一名身心障礙的27歲重慶人，即使家屬付了22萬人民幣仍無法逃脫，甚至還被剁手指賣到其他園區，Sammy直呼「緬北就是這樣的地方」。

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Sammy表示，GASO組織在東南亞的救援行動不花錢，但因為靜宜女大生事件，導致緬北的「免費逃生線被搞斷」。

Sammy坦言，目前緬北情況即使付了大筆贖金，如果沒有靠關係仍無法成功救人。

不過Sammy話鋒一轉，分享一件「憑自己實力」逃脫的案例，他提到一名台灣男生因為和園區內的員工亂搞，對方總監崩潰直接開除，甚至不用付贖金，「打電話叫我接走」。

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此外，有網友好奇現在是否還有因求職詐騙被拐賣到海外的台灣人，Sammy則在推文回應「情況比去年暑假好轉」，Sammy回憶去年同時期一天接獲40起營救訊息，現在減少到2、3天才有求救訊息。

Sammy表示目前「快止血了」，除了許多詐騙園區不再收台灣人，加上緬北交通不易，和去年只需買張機票就能到柬埔寨的情況不同。

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