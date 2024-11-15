14歲男童強姦91歲老婦！警查CCTV兼驗DNA　驚揭色魔竟是小鄰居

美國發生令人髮指的性侵案。佛羅里達州1名91歲老婦遭色魔闖入寓所毆打及性侵，對方得逞後逃走，受害老婦報案求助。警方接報調查，翻查現場一帶閉路電視鎖定疑犯是老婦的鄰居，再根據現場DNA證據確定其身份，最終將色魔拘捕，揭發他竟然是14歲男童。涉案男童一度否認犯案，但最終承認罪行，被控性侵和非法闖入民居罪，將於本年12月19日判刑，當日距離其15歲生日僅3天。當地警方在社交媒體交代案情，包括公開被告照片，形容案件令人震驚和不安。



14歲男童史東和91歲受害老婦是鄰居，雙方互相認識，詎料他竟對老婦做出獸行。（Marion County Sheriff's Office官方圖片）

男童曾與老婦聊天 獲讚是好孩子

案件發生在佛羅里達州（Florida）的雷迪克（Reddick）；據了解，14歲被告史東（Jesse Stone）在當地1間高中讀書，與91歲受害老婦是鄰里關係，史東過往曾經上門和她閒聊，在她眼中，史東是「1名好孩子」，雙方之後有一段時間沒有聊天。

黑影入屋 老婦被拳毆性侵

案發本年6月9日凌晨，老婦在床上見到家中有1個黑影，對方向她逼近施以拳毆，繼而對她性侵得逞，色魔事後逃走。老婦受辱後報警求助，送院接受治理，其雙臂有一大片瘀傷，臉部腫脹和血跡斑斑。

受害老婦送院接受治理，雙臂有一大片瘀傷，臉部腫脹和血跡斑斑。（示意圖/gettyimages）

警方向鄰居查問 鎖定男童是疑犯

警方經調查後相信老婦白天時份沒有鎖好門戶，於是向鄰居詢問以協助案情，當中包括史東的家庭。警員獲得鄰居提供的閉路電視片段，翻看後顯示本年6月8日深夜，有人穿上深色上衣和短褲，在受害老婦住所附近慢跑，警員相信片中人和案件有關，憑其衣着鎖定史東為目標疑犯。

憑DNA檢測確定色魔是14歲小鄰居

惟史東否認犯罪，而警員獲得其監護人的許可，從史東口腔採集DNA進行檢測，最終證實史東DNA和受害人內衣上的DNA是一致，於是將他帶返回警署問話。史東在盤問後終承認犯案，指當時從客廳門口進入受害人的住所，在其iPad觀看色情內容，隨後性侵受害人。

史東被控性侵和非法闖入民居罪行，將於同年12月19日被判刑。（示意圖/gettyimages）

男童被控性侵和非法闖入民居罪

史東被控性侵和非法闖入民居罪行，被送往少年司法部受審，控辯雙方本年11月7日達成認罪協議。史東繼續被關押在少年拘留所中，且不獲准保釋，案件將於同年12月19日被判刑，距離史東15歲生日只有3天。

當地警方在facebook交代案情，包括上載史東的照片，形容案件令人震驚和不安，希望史東獲到幫助，勿再做出類似行為，同時多謝市民提供破案線索。

（綜合）