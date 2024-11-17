的士罵戰│內地女嗆：喝娘的奶嫌棄娘　司機1句反擊　影片瘋傳惹議

內地與香港兩地市民觀點常有不同，可能會發生言語衝突。最近網民瘋傳內地女子與香港的士司機罵戰影片，雙方你一言、我一語，甚有「火藥味」。片段顯示拍片者應為來自內地女的乘客，還有另一名女子坐在副駕駛座，2人均操普通話。



影片甫開初內地女直指「喝着娘的奶，還嫌棄娘」，司機則表示希望她們多看看外面的世界，又稱她們已被「洗腦」。內地女反嗆自己去個多個國家，反指以司機的年紀，以內地同年齡的人來說早已舒舒服服地休息（退休），又形容香港「一般般」，對遊客而言不太吸引。司機最後淡然地說1句「謝謝妳來了，下次不要來了」作結。



影片掀起熱議，內地與香港網民各有不同意見，內地網民指反映香港人仍有自大的狹隘目光，「真是自以為是，我們這邊的老人的確很早退休，可以環遊世界了」；香港網民則大讚的士司機的情商高，「最少無講粗口，無發爛渣」。



最近網民瘋傳內地女子與香港的士司機罵戰影片，雙方你一言、我一語，甚有「火藥味」。（網上影片截圖）

的士司機稱「人家在說假話」

該段影片在網上瘋傳，片中顯示2名操普通話的內地女乘客與香港司機掀起激辯。影片經過後期剪接，開初便聽到內地女直指「喝着娘的奶，還嫌棄娘」，其後司機疑似意指內地也許有「說假話」的情況發生，「人家在說假話，幫他們說假話」，內地女聽後反駁「我們要過得不好，為甚麼來這裏玩？」，以證明她們生活無憂。司機便「求」她們多到外地看看時，內地女即時稱「北極我都去過，歐洲我都去過」。

其後司機直言「已經洗腦了」，內地女聽後更加生氣並說「洗啥腦啊，誰洗我們腦，我們給別人洗差不多」，她們續稱，「生下來就是糖，你為什麼要吃苦呢？我們那邊像你們這麼大的人，都基本上在休息了，基本上都是兒女養着，舒舒服服的」。內地女們繼續追問，「你們不是中國人嗎？」，但司機則表示自己是「九龍人」和說廣東話，隨即被反嗆「廣東話不是中話嗎？」。

司機：謝謝妳來了，下次不要來了

司機又分享自己曾去過內地杭州，「但感覺不是太好」，內地女也在車上直言「我也覺得香港不是太好」、「一般般吧我覺得」，司機則淡然地回應說「謝謝妳來了，下次不要來了」。

內地女繼續追問，「你們不是中國人嗎？」，但司機則表示自己是「九龍人」和說廣東話。（網上影片截圖）

內地女表示「我也覺得香港不是太好」、「一般般吧我覺得」，司機則淡然地回應說「謝謝妳來了，下次不要來了」。（網上影片截圖）

內地女表示「我也覺得香港不是太好」、「一般般吧我覺得」，司機則淡然地回應說「謝謝妳來了，下次不要來了」。（網上影片截圖）

兩地網民各有意見

影片分別被上載到抖音及社交媒體，惟香港及內地網民的意見大不同，內地網民直斥影片反映港人「自大心態」，不知內地許多地方遠較香港先進和富庶，「許多港燦每逢假日就到內地玩，也想同胞去香港旅遊消費，都不認清誰靠誰」、「內地老人都免費乘公車，這裏福利好多了」、「我們的屋子大，硬件佳，早超越香港了」、「香港人覺得杭州不好？不說人，單說環境，就香港那小鳥籠房子真能讓人住到抑鬱」。

香港不少網民則大讚的士司機EQ高，指其最後1句話大快人心，「今次要讚的士佬」、「小姐姐，妳既然覺得一般般，那妳過來香港幹啥呢」、「結尾嗰句超正」、「最後嗰句至係精粹之所在」。不過，也有網民認為影片經過剪接，有可能雙方爭論的地方並非「原汁呈現」。