梅窩仁醫郭嘉祥突離世　三代街坊湧FB悼念表惋惜：是最好的醫生！

服務大嶼山梅窩居民40年的醫生郭嘉祥，驚傳在11月13日離世，有街坊在網上發文悼念，形容郭醫生是位很有醫德，尤對老人家特別有耐心，每天不辭勞苦由港島回梅窩行醫。街坊又讚揚郭醫生除了對病人細心關懷，更致力作育英才，培訓實習醫生做陪診，實在是難得的仁醫，認為他的離開是街坊的損失，感到十分惋惜，「好多街坊都係由細睇到佢大，希望一生濟世為懷嘅郭醫生可以喺另一個國度，繼續做到佢想做嘅事」，並祈願其家人節哀順變，多多保重。



不少街坊湧到帖文下分享對郭醫生的讚賞及過往點滴，「一路好走」、「郭醫生最好的醫生！特別疫情期間堅持應診」、「我三代都係睇郭醫生的，RIP」。



有梅窩街坊在Facabook發文悼念郭嘉祥醫生，勾起不少街坊的記憶，不少人留言表示惋惜及懷念。（Facebook圖片）

對老人家尤其有耐性

有梅窩街坊在Facebook群組「梅窩人」中發布這個沉痛訊息，他指經郭嘉祥醫生的大女兒證實，服務梅窩40年的郭醫生在11月13日離世。

該街坊指郭醫生每天都不辭勞苦，「從港島揸車到梅窩應診數小時，舟車勞頓，為嘅就係大家。」，而郭醫生不但對病人的身體狀況細心應診，尤其對老人家更有耐性，就連街坊的心理狀況也會關心，「通常一見面都會閒話家常兩句」。

郭嘉祥醫生服務梅窩40年，與街坊建立深厚感情，突傳離世消息，許多人都感到不捨。（資料圖片）

重視街坊身體及心靈

另外，街坊指郭醫生用藥不計成本，「外面攞一支哮喘噴劑多數都要加錢，郭醫生係畀兩支我，叫我一支放屋企，一支跟身」。而郭醫生更身體力行為醫學界作出貢獻，會讓實習醫生陪診，不斷培訓新一代的醫生。對於失去1位仁醫，街坊感到惋惜，「好多街坊都係由細睇到佢大，希望一生濟世為懷嘅郭醫生可以喺另一個國度，繼續做到佢想做嘅事」，亦希望他的家人節哀順變，多多保重。

據資料，郭醫生在1979獲取香港大學內外全科醫學士MBBS（HK），另1991年進修獲取英國皇家內科醫學院老人醫學文憑。

街坊紛紛讚賞郭醫生是難得的好醫生。（示意圖／GettyImages）

居民三代都睇郭醫生 讚疫情期間堅持應診

不少梅窩街坊紛紛湧到帖文下留言悼念，表達對郭醫生的懷念及讚賞，「感謝郭醫生幾十年來服務大嶼山居民，我哋三代都睇郭醫生，有幸能遇上香港睇過最好的醫生，一路好走」、「郭醫生是最好的醫生！特別疫情期間堅持應診」、「我三代都係睇郭醫生的，RIP」，有街坊對郭醫生的離世感到愕然，「突然星期一想帶小兒去看醫生見貼有休息至星期五，原來係永別」。

有街坊指郭醫生的細心讓他記了20多年，「佢個份細心我宜家都好記得，記得有一次睇頸痛，條頸痛到郁唔到，去睇完郭醫生，佢同我講你食咗呢隻藥半個鐘頭後你就可以郁得返，食完之後真係郁得返，覺得好神奇，呢件事已經係廿幾年前，到而家我都記憶猶新」、「我一歲去睇佢，十幾年冇睇過，上年年尾呢個時侯睇，佢居然認得我個名，仲記得我當時唔肯食嘢我媽帶我去睇，佢仲堅持用手寫人名簿，難忘，安息」。