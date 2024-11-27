的士司機找錯錢！這樣做找多$400　小紅書女感內疚：還不回就去捐

網上不時都有的士乘客分享司機找少錢的故事，但最近有女子在小紅書發文，指乘搭的士後司機多續時多給她400元，發現多了錢的她深感內疚。事緣樓主日前以1張500元鈔票支付41元的士車資，司機從自己的銀包中拿出鈔票找續，樓主拿回找續錢後便下車，事後卻發現銀包內竟有800多港元，「才知道被找錯錢了」，相信司機把1張500元鈔票當作100元找續，故實際上多給她400元。



樓主表示由於下車時很匆忙，現無法找回該名司機歸還款項，讓她大感內疚，「換成我工作一天一下來找錯錢白幹（工作），我也會難受」，又表示如最終未能歸還，「我就去捐了」。



樓主日前以1張500元鈔票支付41元的士車資，事後才發現銀包中竟有800多港元，「才知道被找錯錢了」。（小紅書圖片）

匆忙拿回找續不知找多錢

該名女子在小紅書以「去香港的士司機找錯錢了」為題發文，表示日前是「最後一天香港行」，從酒店退房時身上只有1張500港元鈔票，而乘搭的士的車資為41元，而司機決定只收40元。

當樓主以500元鈔票支付車資後，司機還從自己的銀包拿零錢找續，樓主當時匆忙地收回找續便下車，「拿了錢沒認真看」。直至樓主回家後，打算看一下用剩的港幣，才驚覺竟有800多港元，其中還有1張500元紙鈔，讓樓主直呼「驚呆了」。

樓主無法找回該名司機歸還款項，讓她大感內疚，「換成我工作一天一下來找錯錢白幹（工作），我也會難受」。（《降魔的》截圖）

疑500元鈔當100元找續

樓主續指，因為她當初在退房時身上現金不足，需另外給1,000人民幣作為按金，因此很確定在乘搭的士時，自己只有500元港幣，現時情況的可能性，就只有是的士司機找多錢，即司機把500元鈔票當100元找回，就是多給了400元。

她慨嘆道，雖然事後曾致電的士熱線，但對方稱只處理丟失物件的事宜，很快就掛斷電話，而她也沒有記下的士車牌號碼等資訊，故無法歸還相關款項，「當然這錢我也不要，能還回去最好，還不回去我就去捐了」。

網民紛紛表示以往多是聽到的士找續少了，很少像樓主那樣被找多錢。（《降魔的》截圖）

網民熱議：以往都是聽到找少錢的

樓主的分享引來不少網民熱議，有人笑言「頭一次知道有乘客從的士手中賺到錢」、「妳留着吧，評論區裏的人都幫妳付過了哈哈」、「天，妳這個是找多錢了還好，我上次那個是故意找少錢」、「在香港只有被少找錢的份」。

不過，也有網民指不能將其他的士司機之行為，報復在該名司機身上，「那也不一定是他啊，他不一定坑別人，那為什麼他要受罪」、「知道是哪家公司的車嗎？到電話到公司問問」。