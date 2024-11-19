醫院活春宮！美艷看護病房激戰癱瘓男　護士巡房撞破　後續竟這樣

【活春宮】醫院竟成為「炮房」？台灣有女護士在電視節目分享奇葩經歷，她某天巡房時，發現有病房緊閉無法進入，擔心有事遂取來萬用鎖匙開房，詎料撞破1名下肢癱瘓的年輕男病患，正與越南籍女看護在「激戰」性交，男病患更與女護士「對上眼」，而女看護繼續搖動身體，狀似旁若無人，令女護士看得十分尷尬。



醫院成為女看護與男病人激戰的「炮房」？（示意圖／gettyimages）

護士巡房撞破女看護與癱瘓男病患激戰

醫院是病患接受治療和休養的場所方，沒想到竟成為性交舞台。台灣有女護士於節目《哈囉 你有事嗎》分享震撼經歷，涉及醫院1名20多歲年輕男病患，他因脊椎損傷導致下肢癱瘓，不過意識清楚，身邊有1名非常漂亮的越南籍看護照料。

女護士表示，某日例行巡房時，發現男病患房間鎖上打不開無法進入，「推這個門怎麼推不開」，她擔心病人有事，於是用萬能鎖匙打開房門，沒想到即時傳出呻吟聲，而男病患正與越南籍女看護「女上男下」的姿勢在性交。

女護士開門，撞破男病患正與越南籍女看護性交。（示意圖／gettyimages）

後續更尷尬

更甚者，女護士說，當刻男病患與她「對上眼」，女看護則繼續搖動，顯得旁若無人，反令女護士感到十分尷尬，「病床上的男生對着我的眼，然後那個看護生在他的身上搖啊搖」。

女護士在節目分享奇葩經歷。(節目《哈囉 你有事嗎》截圖)

醫生：癱瘓患者特定條件下可有生理反應

事件引來節目現場嘉賓譁然，疑惑男病患下肢癱瘓為何仍為性交。現場有醫生解釋，脊髓損傷患者在特定條件下，仍可能產生生理反應，這與「自律神經」和「交感神經」刺激有關，「只要充血它就會硬了」。