西貢野豬搶背囊？內地女哭叫︰我的口紅！　爆笑片瘋傳竟另有內情

今時今日有片都未必有真相！本港網上近日瘋傳有野豬在西貢強搶市民財物，在地上叼走1個背囊後即帶着勝利姿態走入叢林，旁人不敢阻止，但片中傳出普通話女聲，不斷叫喊「你把我的包還給我」、「我的包內有身份證」、「我的口紅」，並且傳出其他人的輕笑聲。



不少網民看完影片都不禁爆笑，認為是內地女子在香港被搶包包，着急得不斷呼叫，「覺得佢好慘，但係我笑咗」。不過，《香港01》記者翻查後，發現影片可能是「聲話不符」，而是近年抖音流行多時的「套路影片」，即有了一套故事後，然後找類似影片再配上聲音，以博取點擊率。而「把包還我」這類影片，同一把女聲在另一段馬騮搶手袋的影片亦出現，《香港01》早前曾報道獼猴搶走內地女子的紅色手袋，有女聲在影片中不停用普通話哭求「你把我的包還給我，我的包裏有身份證」，相信亦是同樣套路，可見遭野生動物搶走手袋已經成為抖音「流量密碼」。



雖然影片內容可能與事實不符，但仍令大量網民看得開懷，笑言「豬八戒同孫悟空好紅」、「下次係咩動物呢？」、「精神啲，臨時演員都係演員」、「根本就係扮嘢亂叫」、「唸台詞速度，好可疑」。



抖音亦流傳另一段馬騮搶袋影片，擺明是同類配音，一隻馬騮搶袋後爬到樹上。（抖音影片截圖）

抖音亦流傳另一段馬騮搶袋影片，擺明是同類配音，一隻馬騮搶袋後爬到樹上。（抖音影片截圖）

抖音亦流傳另一段馬騮搶袋影片，擺明是同類配音，一隻馬騮搶袋後爬到樹上。（抖音影片截圖）

抖音亦流傳另一段馬騮搶袋影片，擺明是同類配音，一隻馬騮搶袋後爬到樹上。（抖音影片截圖）

女聲高呼：你把我的包還給我

本港網上最近瘋傳的野豬搶手袋影片，長約28秒，有大量香港網民轉載到社交平台。據了解，相關影片早前上載到抖音，樓主指出事發現場是西貢麥理浩徑第二段，野豬用咀叼走地上背囊，影片聽到一把普通話女聲心急地慘叫，高呼「你把我的包還給我」、「我的包，還給我」「我的包內有身份證」、「我的口紅」，影片見到有人追着野豬拍攝，其他人則在一旁輕笑，沒有幫手或出聲，而叫喊的女子全程沒有露面。

抖音亦流傳另一段馬騮搶袋影片，擺明是同類配音，一隻馬騮搶袋後爬到樹上。（抖音影片截圖）

抖音流傳馬騮搶袋影片

抖音同時期亦流傳另1段馬騮搶去袋子的影片，只見1隻獼猴搶走袋子後爬到樹上，甚至咬住類似口紅的物件，物品繼而跌下，同一把普通話女聲驚呼相同內容，就是說「我的包裏面有身份證」、「還給我」、「我的口紅」。

馬騮搶去袋子後，同一把普通話女聲驚呼相同內容，「我的包裏面有身份證」、「還給我」、「我的口紅」。（抖音影片截圖）

馬騮搶去袋子後，同一把普通話女聲驚呼相同內容，「我的包裏面有身份證」、「還給我」、「我的口紅」。（抖音影片截圖）

真相是該類影片其實是內地潮興的「套路影片」，以同類內容配上不同影片，其中包括不同動物搶手袋都有類似配音，不時出現身版，而且大受歡迎，以上述2條野豬、獼猴搶袋的影片，在抖音都分別錄得逾百萬次點擊，其中野豬搶袋的影片更在香港多個社交媒體的群組流傳，而發生地點更有不同說法。

雖然有片未有必真相，但因為影片和慘叫的女聲「很相配」，而且內容無傷大雅，故不少網民認表示「明知係假都笑咗出嚟」，「又話證件好緊要，在場無一個去追，擺明假」、「氣氛真歡樂，好多人笑」，亦有人指配音的女聲大吵耳，「可唔可以換過另一把聲？」。

同類影片早前亦有流傳，《香港01》曾作報道：

獼猴搶手袋！內地女哭求還袋下場慘 網民︰證明馬騮唔識普通話

獼猴左手持有1小袋零食，右手抓住紅色手袋，靈活地爬到山邊樹上。（網上影片截圖）

網上流傳1條影片，只見有1隻獼猴搶走1名內地女子的紅色手袋，繼而爬到山邊樹上。內地女不停用普通話哭求「你把我的包還給我，我的包裏有身份證」，獼猴似真的聽得懂內地女所言，一邊進食手中零食，一邊開袋亂找，找到1個懷疑「兩腳插頭」，但不慎鬆手，相信手袋直墮山底，現場即傳出驚呼聲。