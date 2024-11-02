欠供貸款被上門拖車！車主一家怒拿石頭板手當場砸毀　真相勁傻眼

馬來西亞網上瘋傳影片，有名車主被指8個月沒有償還車貸，拖車員直接上門拖走私家車，車主一家盛怒下，竟用石頭、十字扳手等硬物當場猛砸爛座駕「同歸於盡」。網民難理解車主行為，形容是「既然得不到愛車，就要毀掉」，亦會變相要還更多錢。不過，事件真相出現大反轉，消息指該車其實是未經正式轉讓手續的二手車，車主一直有按時付車貸給原車主，讓對方向銀行還款，未料原車主根本無還款，他們一家氣極才毀車「報復」。



車主一家發現拖車公司上門拖車，即場將車子砸爛。片中身穿黑色衣服的女子拿著石頭猛砸向一架綠色私家車的擋風玻璃。（影片截圖）

車主一家怒砸私家車

綜合馬來西亞傳媒報道，當地WhatsApp群組近日瘋傳1分3秒影片，再被上傳到facebook群組，指車主拖欠8個月車貸，拖車員為債權人上門拖走車輛，車主一家竟合力毀車。

黑衣女子拿石頭猛砸私家車擋風玻璃，當時車子的保險桿已經損毀。（影片截圖）

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女子用石頭砸向前方倒後鏡，碎片四散。（影片截圖）

片中可見，身穿黑色衣服的女子拿石頭猛砸向綠色私家車的擋風玻璃，當時玻璃已經支離破碎。當地傳媒指，女子表示車子是他們的資產，問拖車員：「將車輛砸毀應該沒問題吧？」拖車員則繼續拍攝，沒有過多回應。

除了擋風玻璃外，車身前方、前方倒後鏡均被毀壞，之後有名男士用十字扳手狂砸車門、車頭。上傳片段的樓主指，汽車當時被債權人拖走拍賣，以償還貸款，車子原本已被拖出屋外，但車主上車將車子倒車返回屋內，才導致保險桿被扯爛。

片中男子拿出1個十字扳手砸向車頭冚。（影片截圖）

買二手車未正式轉讓 原車主「走數」

片段引起網民熱議，不少人難理解車主一家動機，「十分愚蠢」、「太瘋狂」，因為將車子砸爛，拍賣價值減低，變相需更多錢填補車貸，也有人不明車主為何欠交貸款，還能夠如此囂張。

不過，當地傳媒報道，據悉該車子其實是輛未完成正式所有權轉讓的二手車，現車主付訂金後，由他每月付款予原車主還車貸。未料原車主原來一直沒有還款，才出現被人上門拖車一幕，現車主一家才氣極毀車「報復」，讓原車主承擔巨大損失。

（綜合）