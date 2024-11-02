欠供貸款被上門拖車！車主一家怒拿石頭板手當場砸毀 真相勁傻眼
撰文：蘇菲亞
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馬來西亞網上瘋傳影片，有名車主被指8個月沒有償還車貸，拖車員直接上門拖走私家車，車主一家盛怒下，竟用石頭、十字扳手等硬物當場猛砸爛座駕「同歸於盡」。網民難理解車主行為，形容是「既然得不到愛車，就要毀掉」，亦會變相要還更多錢。不過，事件真相出現大反轉，消息指該車其實是未經正式轉讓手續的二手車，車主一直有按時付車貸給原車主，讓對方向銀行還款，未料原車主根本無還款，他們一家氣極才毀車「報復」。
車主一家怒砸私家車
綜合馬來西亞傳媒報道，當地WhatsApp群組近日瘋傳1分3秒影片，再被上傳到facebook群組，指車主拖欠8個月車貸，拖車員為債權人上門拖走車輛，車主一家竟合力毀車。
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片中可見，身穿黑色衣服的女子拿石頭猛砸向綠色私家車的擋風玻璃，當時玻璃已經支離破碎。當地傳媒指，女子表示車子是他們的資產，問拖車員：「將車輛砸毀應該沒問題吧？」拖車員則繼續拍攝，沒有過多回應。
除了擋風玻璃外，車身前方、前方倒後鏡均被毀壞，之後有名男士用十字扳手狂砸車門、車頭。上傳片段的樓主指，汽車當時被債權人拖走拍賣，以償還貸款，車子原本已被拖出屋外，但車主上車將車子倒車返回屋內，才導致保險桿被扯爛。
買二手車未正式轉讓 原車主「走數」
片段引起網民熱議，不少人難理解車主一家動機，「十分愚蠢」、「太瘋狂」，因為將車子砸爛，拍賣價值減低，變相需更多錢填補車貸，也有人不明車主為何欠交貸款，還能夠如此囂張。
不過，當地傳媒報道，據悉該車子其實是輛未完成正式所有權轉讓的二手車，現車主付訂金後，由他每月付款予原車主還車貸。未料原車主原來一直沒有還款，才出現被人上門拖車一幕，現車主一家才氣極毀車「報復」，讓原車主承擔巨大損失。
（綜合）