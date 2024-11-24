捨命救妹！19歲哥哥為救妹妹慘遭海浪捲走　失蹤3天斷頭沖回沙灘

美國近日發生1宗泳客被海浪捲走事件，當地1名19歲少年與妹妹在海灘游泳，其間不幸遇上離岸水流被捲離岸邊。該名兄長為救妹妹，奮力將她推向岸邊並向民眾呼救，有市民發現並順利救起妹妹，但是少年已被海浪捲走。3日後，1個人類斷頭被沖回海灘，經牙科紀錄比對確認殘骸身份，正是該名少年。



美國19歲少年維克多與妹妹在海灘游泳時不幸被捲離岸邊，他為救妹妹慘遭大浪捲走，最終犧牲生命。（示意圖，Zoshua Colah / Unsplash）

綜合外媒報道，美國佛羅里達州19歲少年維克多（Victor Enrique Castaneda Jr.）於11月9日與17歲妹妹海莉（Hailey Clements）去邁阿密南岬海灘（South Pointe Beach）游泳，其間突然有一股強勁的離岸急流將兩人捲走。

遇險後先將妹妹推回岸邊

兄妹倆在海浪中掙扎，維克多努力營救妹妹，奮力將她推向岸邊後盡力呼救，有1名熱心市民見狀即時施以援手，幫忙將妹妹救上岸。然而當這名好心人再回頭想去救維克多時，卻發現維克多已被海浪捲走，消失不見。

當局利用牙科紀錄確認被沖上岸的頭顱屬於失蹤的維克多。（GettyImages）

海灘清潔工人發現斷頭

及至11月12日，比斯坎灣海灘（Key Biscayne）1名清潔工人工作時，意外發現1個人類斷頭被沖上岸，即時報警。數日後，當局利用牙科記錄確認該頭顱屬於失蹤的維克多，不過目前尚未公布其死因，法醫仍在調查維克多的死因及死亡方式。

據知，維克多是家中8個孩子之一，他的親友於16日返回南岬海灘舉辦追悼會，他的姐妹們穿上印有「Forever 19」字樣的上衣緬懷維克多；而邁阿密戴德縣也派出2艘消防救援船鳴笛悼念維克多。

有善心人士為維克多家人在網上發起募捐活動，並寫道「他像英雄一樣死去」。（網上圖片）

親友難以接受死訊

倖存的妹妹海莉透露哥哥維克多從小到大總告訴她，他會保護好她，「他也為了保護我而死」，而她將永遠懷念哥哥。維克多的另1名姐妹傑西卡（Jessica Castaneda）則在社交平台發帖致敬及抒發對維克多逝世的不捨與哀痛，並形容維克多就像是英雄一般。

另外，有人為維克多家人在Gofundme籌款網站發起募捐活動，並寫道「他像英雄一樣死去，用盡全力救了溺水的妹妹」，截至11月20日，已為其籌得3.2萬美元（約25萬港元），而目標善款為5萬美元（約39萬港元）。

（綜合）