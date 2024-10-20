10歲男童與5友海灘嬉水　突被鱷魚扯入水中　頭部右手遭咬甩慘死

馬來西亞近日發生1宗鱷魚咬死兒童慘劇！當地1名10歲男童日前與朋友前往海灘嬉水，其間突遭鱷魚咬住並拖入海中，失去蹤影。約3小時後，有人在距離事發地600米遠的海灘上發現男童蹤迹，惟當時男童頭部及右手已缺失，顯然身亡。而在此宗慘劇發生1周前，曾有居民拍片稱在該區海灘發現鱷魚蹤迹。



馬來西亞1名10歲男童日前與朋友前往海灘嬉水，其間遭鱷魚拖入海中並咬死。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於沙巴拿篤沙哈拔墾殖區的西納固海灘（Pantai Sinakut）。周日（10月13日）上午約7時，10歲男童羅迪（Denis Rodi）與5名朋友在海灘玩耍游泳，其間羅迪突遭鱷魚咬住並拖入海中，不知所終。

羅迪家人及附近村民隨即搜救，然而始終未能尋獲羅迪。隨後，羅迪繼父向警方報告羅迪失蹤，警方於是派出4名警員到場與羅迪親友及村民一起在海灘上尋找。

慘劇發生1周前，曾有居民拍片稱在該區海灘發現鱷魚蹤迹。（示意圖，非涉事鱷魚 / 資料圖片）

男童被發現身首分離倒臥沙灘

直至同日早上9時26分，1名男子前往蒂沙肯加納警局報案，稱他在距離事發地600米遠的海灘上發現1具無頭屍體。經證實，屍體為失蹤男童羅迪，被發現時他已身首異處，右手亦被鱷魚咬斷。拿篤警區主任助理總監伊斯梅爾（Dzulbaharin Ismail）指，男童證實已身亡，警方將此意外列為猝死案處理。

值得注意的是，就在案發1周前，即10月6日，當地曾有居民在沙哈拔墾殖區海灘發現有鱷魚出沒，於是拍下影片並上傳到社交平台，提醒其他居民及旅客小心。相關帖文曾被當地媒體廣泛報道，亦引起網民關注，可惜不過幾天就發生了男童遭鱷魚咬死不幸事件，暫未知海灘是否有相關告示。

（綜合）