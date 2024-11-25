女嬰喪禮上突復活「小手郁動」　送院後二次死亡　父1句令人痛心

巴西發生女嬰「復活」再死亡事件。當地1名8個月大女嬰在醫院被宣布死亡，同日她的父母準備喪禮告別愛女，令人驚訝是有親友出席女嬰喪禮過程中，目睹女嬰的小手在郁動，伸手觸碰其小手時，反被女嬰抓住手指，現場醫護人員馬上將女嬰送院，過程中發現她尚有脈搏，可惜送院後心跳再次暫停，返魂乏術，令女嬰父親受到「二次傷害」。當地警方正調查涉事醫院是否存在人為錯誤，地方政府亦向女嬰家人致歉及承諾30日內完成調查報告。



8個月大的巴西女嬰基亞拉（Kiara）於今年10月19日尚早時分在巴西聖卡塔娜州當地1間醫院被宣布死亡。（網上圖片）

出席喪禮者目睹女嬰「復活」

8個月大的巴西女嬰基亞拉（Kiara）於今年10月19日在巴西聖卡塔娜州1間醫院被宣布死亡，她的父母同日即舉行喪禮告別愛女。喪禮籌辦負責人奧雷奧（Aureo）在女嬰死亡2小時後將遺體立即打包，送到喪禮現場。

喪禮於女嬰死亡後16小時後舉行，當時她的父母還準備「壽衣」，送別愛女最後一程。一切如常進行，現場有人目睹女嬰「復活」，她小手突然郁動，尚存生命跡象。據外媒引述，當時更有出席者親手觸碰女嬰小手指，女嬰會輕抓對方。在場護理人員隨即將女嬰送院，過程中發現她尚有脈搏跳動及呼吸，亦沒有屍僵情況出現。

女嬰喪禮同日晚上時間舉行。（網上圖片）

喪禮中，女嬰突然復活。（網上圖片）

女嬰送院後2度死亡

女嬰送入深切治療部，正當家屬尚存希望之際，女嬰心跳再次停頓，被宣告二次死亡。女嬰父親克里斯蒂亞諾（Cristiano）接受當地傳媒訪問時難掩絕望心情，並道：「我們已經身心交瘁，當有一刻希望的時候，最後又沒有。」

涉事醫院被當地警方調查，院方承認在宣布女嬰死亡16小時後，女嬰曾一度有生命跡象，送院後再次死亡。當地政府向女嬰家人致歉及承諾30日內完成調查報告。

事發後不少網民批評醫院存在失誤，「荒謬！不是會檢查清楚先宣布嗎？」、「簡直是對家屬最大噩夢」、「院方要負責任！」，亦有人留言安慰家屬，希望他們節哀順變。

（綜合）