5個月大女嬰被留在家中1小時　寵物犬疑太餓咬斃少主　父母被捕

巴西發生飢餓寵物犬咬死女嬰案件，父母涉虐兒被捕。涉案父母帶同5個月大女兒前往其祖父母家中，之後將她留在屋內，繼而外出購物，歷時約1小時，其間女嬰叔叔一直留在花園內，以為對方母親仍在家中照顧嬰兒，惟他突然聽到甥女哭聲，於是循聲查看，驚見女嬰祖父母飼養的混種寵物犬用口咬嬰，並將她拖行，於是報警求助，女嬰送院不治，其父母涉嫌過失殺人和未能控制危險動物罪名而被捕，目前獲准保釋，涉案狗隻則被帶到動物收容所。



涉事女嬰生前僅5個月大。（示意圖/Getty Images）

涉事女嬰伊西斯（Isis da Silva Sobrinho）生前僅5個月大，其祖父母住在巴西利亞（Brasilia）南部城市西部城（Cidade Ocidental），飼養涉案混種狗隻5年，從來沒有襲擊過其他人，而且樂意和任何人嬉戲。

案發本月4日，父母帶同伊西斯前往其祖父母家中，計劃當晚一家人燒烤，當時祖父母不在家，只有女嬰叔叔在花園內準備燒烤事宜，他們沒有通知對方，繼而將女兒留在屋內，之後外出前往商店，購買燒烤用的火機油。

涉事女嬰被祖父母飼養的寵物犬又咬又拖，最終傷重不治。（示意圖/Getty Images）

女嬰叔叔當時見到對方父親外出，但以為女嬰母親仍在屋內照顧嬰兒，於是繼續留在花園，過了約1小時後，他聽到甥女哭聲，於是循聲而去，發現伊西斯在花園的另一處地方被寵物犬又咬又拖，於是報警，伊西斯送院接受搶救，頭部受傷，身體部份位置撕裂，最終傷重不治。

警方經調查後，初步相信涉案狗隻最初被關在柵欄後面，但後來成功從1個破洞逃出，案發當日不但沒有被餵食，而且全屋未見任何狗糧，懷疑牠因飢餓而咬嬰，警方以涉嫌過失殺人和未能控制危險動物罪名拘女嬰的父母，他們暫時獲准每人支付1,412巴西雷亞爾（約2,160港元）保釋金，涉案狗隻事後被帶到動物收容所，未知進一步行動。

（綜合）