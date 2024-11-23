女租客欠租19個月！佛心業主1原因從無追租　上門驚見她已成白骨

台灣發生1宗駭人的屍體發現案件！有業主報警指案發單位欠租多時且女租客失聯，近日登門查看，敲門卻無人回應，加上鄰居表示已很久沒有見過女租客，業主於是開門查看，赫然發現屋內只有1具白骨，竟就是失聯的女租客。



原來女租客欠租約19個，之前曾向業主透露因患病失業而無法交租，業主亦好心寬限，待她找到工作才清還租金，其後更因自己出租的房產眾多而忘了追租，沒料到女租客竟身故多時。



台灣有業主報警指在租客單位內發現1具白骨，相信是租住該單位的女租客。（示意圖，GettyImages）

綜合台灣媒體報道，台北萬華區的61歲林姓業主於11月20日晚上6時許，應72歲張姓租客的要求，前往其公寓單位處理水電問題。處理完畢後，林姓業主想起隔壁單位的51歲林姓女租客已欠租多個月，且已許久沒有其消息，於是打算上門了解情況。

開門驚見床上有白骨

業主敲門多時都無人應門，詢問張姓租客才得知已經很久沒有見過林女士。業主恐出意外，故拿出備用鎖匙打開單位大門查看，結果發現1具白骨倒臥在床上，於是報警。

警員接報到場進行調查，確認遺骸為單位租客林女士，血肉全無呈白骨化，白骨腳掌處甚至有脆化現象，初步推斷死亡半年以上。

業主透露林女士於2021年開始租住該單位，惟因經濟欠佳，沒有正常繳交租金。（示意圖，GettyImages）

女租客生活拮据 業主同意寬限忘了追租

業主透露林女士早於2021年開始租住該單位，因經濟狀況欠佳，一直沒有正常繳交租金。2023年5月，業主曾上門詢問林女士如何清還積欠的房租，當時她解釋因患病沒有工作，望業主寬限一段時間，等她找到工作再交租。業主好心下同意安排，卻因自己有多處房產出租，時間日久就忘了林女士拖欠房租的事宜，也一直沒有追租。

張姓鄰居則對警方表示，當日因為水龍頭沒有出水，於是才聯絡業主上門處理，沒想到之後會揭發鄰居林女士倒臥屋中。鄰居又指，今年4月時曾嗅到一股刺鼻的異味，不過因為持續時間短暫，以為是死老鼠之類，就沒有為意。

業主透露林女士自2023年5月起就一直沒有交租。（示意圖，GettyImages）

死者林女士的父親則表示父女平日很少聯絡，今年農曆新年林女士曾回家吃飯，當時未見異常，只知道她沒有工作，不知其生活狀況。

屍水滲入寢具

警方調查指，林女士單位內裝設了抽風機，機器一直處於運作狀態，故將遺體腐化產生的大部份異味排走，至於屍水則被床鋪吸收，故一直未被人發現異常。接下來將會請法醫對林女士遺骸進行屍檢，以確定死因。

（綜合）