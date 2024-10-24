中國租客突然人間蒸發！日本屋主上門「看到這幕」不怒反開心歡呼
撰文：聯合新聞網
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租屋糾紛在現今社會層出不窮，不只「惡房東」，在租屋市場也有許多惡意欠繳租金、破壞房屋，甚至一聲不響就失聯的無良租客。
一位日本房東就分享，自己將房子租給一名中國租客，但在雙方商量退租細節時，對方竟突然連夜逃跑。
因為擔心屋況，房東決定親自進門查看，結果卻發現屋內整潔到不可思議，令他忍不住笑喊：
房間乾淨到讓我忍不住歡呼。
根據日媒報道，一位房東將房子租給陸籍房客，並透露在長達6年的入住時間裡，對方「從未拖欠過房租，也沒有製造任何麻煩，是相當有良心的租客」。
然而，在雙方商量退租，並聯絡房地產管理公司後，房客卻突然人間蒸發，即使房東嘗試和他討論具體的退房日期和時間，也完全聯繫不上。
房東感嘆，自己也曾遇過幾次「落跑租客」，但每次進到出租處都是一片狼藉，所以在接到房客趁夜急逃的通知時，並不抱有一絲希望。
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未料當房東踏入出租處的房門，卻被眼前的景象驚呆，他也在X平台上發文，分享親眼所見的震撼畫面。
只見圖中的租處一塵不染，完全沒有殘留雜物或垃圾，連地板都整理得乾乾淨淨，讓房東忍不住感嘆：
房間乾淨到讓我忍不住歡呼！老實說，在這樣的屋況下，我甚至可以直接再租出。
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