中國租客突然人間蒸發！日本屋主上門「看到這幕」不怒反開心歡呼

租屋糾紛在現今社會層出不窮，不只「惡房東」，在租屋市場也有許多惡意欠繳租金、破壞房屋，甚至一聲不響就失聯的無良租客。



一位日本房東就分享，自己將房子租給一名中國租客，但在雙方商量退租細節時，對方竟突然連夜逃跑。

因為擔心屋況，房東決定親自進門查看，結果卻發現屋內整潔到不可思議，令他忍不住笑喊：

房間乾淨到讓我忍不住歡呼。

中國租客突然連夜逃跑，日本房東上門查看卻發現屋內整潔到不可思議，令他忍不住歡呼。（X@tk38yno7no_）

中國租客突然連夜逃跑，日本房東上門查看卻發現屋內整潔到不可思議，令他忍不住歡呼。（X@tk38yno7no_）

一般租客失蹤時，房間通常十分髒亂。（X@tk38yno7no_）

一般租客失蹤時，房間通常十分髒亂。（X@tk38yno7no_）

一般租客失蹤時，房間通常十分髒亂。（X@tk38yno7no_）

根據日媒報道，一位房東將房子租給陸籍房客，並透露在長達6年的入住時間裡，對方「從未拖欠過房租，也沒有製造任何麻煩，是相當有良心的租客」。

然而，在雙方商量退租，並聯絡房地產管理公司後，房客卻突然人間蒸發，即使房東嘗試和他討論具體的退房日期和時間，也完全聯繫不上。

房東感嘆，自己也曾遇過幾次「落跑租客」，但每次進到出租處都是一片狼藉，所以在接到房客趁夜急逃的通知時，並不抱有一絲希望。

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莉比靠打掃骯髒的囤積房，每週能賺進高達9000美元（約7萬港元）的薪水。（TikTok影片截圖）

莉比靠打掃骯髒的囤積房，每週能賺進高達9000美元（約7萬港元）的薪水。（TikTok影片截圖）

點圖放大看看讓粉絲大呼「超治癒」的垃圾房清潔過程：

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未料當房東踏入出租處的房門，卻被眼前的景象驚呆，他也在X平台上發文，分享親眼所見的震撼畫面。

只見圖中的租處一塵不染，完全沒有殘留雜物或垃圾，連地板都整理得乾乾淨淨，讓房東忍不住感嘆：

房間乾淨到讓我忍不住歡呼！老實說，在這樣的屋況下，我甚至可以直接再租出。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】