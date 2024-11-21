小雪節氣遇「大凶星」陰氣至極　一連16日易行衰運　專家教咁化解

二十四節氣「小雪」登場，台灣出大事了！台灣命理師邱彥龍指出，「九頭蛇」梅杜莎兇能量發威，陰氣至極，又遇到水逆，台灣許多未爆彈將引爆，將出大事情，會發生災難！



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台灣命理師邱彥龍表示，雪是十二消息卦的坤卦，六爻全陰，又遇冥王星深藏，陰氣至極，容易夢見或遇見幽暗神靈鬼怪之事，且小人萌生，易產生不平衡的負面情緒，容易跟自己過不去。



九頭蛇梅杜莎兇能量發威，台灣衰運襲擊！邱彥龍指出，小雪期間這16天受星象影響，因九頭蛇梅杜莎「超兇能量」，凡是進出口外貿、國與國間的合約容易受到限制，合作關係備受恐嚇、威脅而變質。

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邱彥龍提醒，小心合夥人、客戶、夫妻突然出意外，或發生措手不及的變動，特別是資金斷頭、金錢與情感間的不平衡，產生恐慌、害怕的情緒，也容易遇到言語欺凌，建議暫時離開這種的環境。



不只超兇能量，還遇到水星逆行！邱彥龍表示，11/27~12/16水逆，容易遇到說話不算話、毀約或說說而已的情況，但影響不大，只是這種情況會反反覆覆發生，尤其在情感、財富、合約上面，要特別當心。

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邱彥龍建議，可多拜土地公、地基主、包公、虎爺化解厄運。另外，有3星座要小心！邱彥龍透露，雙子、雙魚、水瓶座溝通上比較容易出現問題，千萬不要有借貸關係。

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