4大生肖男出名寵女友　「這位」似足霸道總裁　給伴侶公主級待遇

每個女孩子，都希望能夠得到愛人的寵溺。



愛情對於一個女孩來說，就像時間一樣，既可以是一種歷練，也可以是一種滋潤。美好的愛情，如果能一直幸福擁有的女孩始終貌美如花。如果能遇到以下男友力MAX的生肖男，那麼更是容易被被寵上天啦！與寵女友生肖戀愛幸福感UP，請隨小編來了解一下。

與這4位寵女友生肖男拍拖，天天都幸福感滿分（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大最寵女友星座男（《愛過之後來臨的》劇照；01製圖）

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1. 生肖虎男

大男人主義的生肖虎，也是眾多女孩子心目中「霸道總裁」型的男友。這個生肖的男人雖然霸道，也有錢強勢，不過卻能實力寵女友。基於他們霸道總裁的屬性，只要是女友喜歡的東西，他們都會盡其所能地買給她，送出去的時候也會花點小心思給女友驚喜。

平日相處中，他們對女友是各種貼心照料，也會願意花心思去為女友製造各種小浪漫。只要女友需要，他們就樂意為其提供厚實可靠的肩膀。和這生肖男戀愛，有種被當公主般的待遇。

2. 生肖猴男

開朗活潑的生肖猴，也是實力寵女友的男友人選。這個生肖的男生性格開朗活潑，總能給身邊的人帶來歡聲笑語。和他們談戀愛，就會覺得整個生活都活潑了起來，每天都被開心點綴着。

而且生肖猴男的心思很細膩，善於觀察，對女友的需求通常都能敏鋭地感覺到。他們願意為自己的愛情付出，願意為女友做很多事情，並且不求回報。這樣的生肖猴男，脾氣也好，就算兩人發生矛盾，他們通常都會先讓步。

3. 生肖鼠男

生肖鼠男最擅長就是製造情調和氣氛，能讓自己的女友沉浸在甜蜜的氛圍中。這生肖也是實力寵女友男友力MAX的人選，他們在談戀愛時會照顧到女友各種芝麻綠豆的小事。他們會把女友的事情當做自己的事，要是女友着急，他們甚至會對方更着急。

女友喜歡的東西，為了哄女友的開心，他們都會盡力去滿足。對於他們來說，女友的開心就是最大的動力，所以平時也很努力會製造點小情調來給對方驚喜。

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4. 生肖豬男

憨厚老實的生肖豬男，或許戀愛時的花樣沒有前面的多，不過他們也是實力寵着女友的。這生肖男外表有點木訥，不過對於女友的話卻能言聽計從，婚後更是典型的「妻管嚴」。

這個生肖的人並不覺得聽女友話是丟臉的事，並認為這是寵女友愛女友的一種方式。而且生肖豬男的脾氣很好，能夠包容女友的各種小任性和小脾氣。對於自己的付出，生肖豬男從來都是不求回報的，只要看到女友開心便覺得很值得。

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