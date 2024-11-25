人妻上網看AV驚覺：場景好眼熟　揭寵物保母在她家拍收費成人影片

在僱主家拍成人影片，這樣太缺德了吧？加拿大1名人妻在網上發文慘呻，指每次與丈夫外遊時，都會騁用寵物保母到家中照顧狗狗，並對該名寵物保母很信任。詎料樓主某天在成人影片平台OnlyFans見到某影片，頓時覺得拍攝場景「十分眼熟」，很像是她家浴室，於是便付費觀看查證，結果驚揭狗保母在她家浴室拍攝不雅影片，然後再上傳到平台賺錢，令她驚訝又惱怒。



加拿大1名人妻在網上看成人網站時，驚揭其聘用的寵物保母在她家浴室拍攝不雅影片，再上傳到平台賺錢。（示意圖，非當事人。GettyImages）

夫婦外遊聘寵物保母照顧狗狗

綜合加拿大媒體報道，當地人妻勒布朗（Amanda Joudrey LeBlanc）與丈夫居於新斯科細亞省（Nova Scotia）的布蘭德福德（Blandford），家中有飼養狗隻，每當勒布朗與丈夫外遊時，都會聘請1名寵物保母到家中照顧狗狗們。

勒布朗夫婦已多次聘用該名狗保母，因每次回來時見到狗狗狀態都很良好、感覺很開心，因此夫婦對該名狗保母也非常放心，認為她很可靠。

網上看成人片見浴室場景「好眼熟」

然而，近日勒布朗在網上看到成人影片平台OnlyFans的廣告，發現推介影片中的浴室場景頗為眼熟，地板鋪設的磁磚亦「非常獨特」，就是跟她家的浴室一模一樣。為了確認，她還特別花費7.99加拿大元（約45港元）訂閱該OnlyFans帳號1個月以觀看該影片。

勒布朗點開影片一看，赫然見到信賴已久的狗保母在她家浴室拍攝自慰影片，而不雅影片的拍攝地點除了浴室，還有她家的室外泳池。

勒布朗發現不雅影片中的浴室場景頗為眼熟，就是與她家的浴室一模一樣。（示意圖，GettyImages）

人妻嬲爆怒斥無法接受

勒布朗表示雖然狗狗沒有出現在影片內，但狗保母的行徑仍然令她無法接受，感覺信任破滅，「每個人都可以做他們想做的事，沒關係，我知道他們需要賺錢，但我只是不想在我家做」。

據悉狗保母已應勒布朗要求，將相關影片下架，但報道未有提及勒布朗是否會再聘用該名狗保母。

（綜合）