城大不雅片瘋傳！大學生情侶課室激戰　57秒完事震驚網民：毀三觀

【香港城市大學／不雅影片】情侶情到濃時也要注意場合！本港網絡瘋傳1段「城大課室不雅影片」，指有1對大學生男女在課室內激烈親熱，隔着衣服作出類似性交動作，女方短裙更被掀起「走光」，有人在課室外隔着玻璃拍下影片，影片流出令網民嘩然。



影片引來網民嘩然，直斥離譜，「毀三觀」、「唔怕俾人笑一世？咁緊火？」；也有網民笑言，「年青真好」。



《香港01》已就事件向城大查詢，正等候回覆。



本港網絡瘋傳1段「城大課室不雅影片」，指有1對大學生男女在課室內激烈親熱。（影片截圖）

大學生男女城大課室激烈親熱

本港連登討論區、多個網上群組，甚至成人影片網站近日瘋傳該段「城大課室不雅影片」。

影片長57秒，見到據指是城大某課室內，有1對相信是大學生的男女正在親熱，2人緊纏一起，不時親吻，男方更把手放在女方臀部位置並有激烈動作，其間女方短裙被掀起走光。過程被其他人在課室門外隔着玻璃拍下。

該對大學生男女正在親熱，2人緊纏一起，不時親吻，男方更把手放在女方臀部位置並有激烈動作。（影片截圖）

該對大學生男女正在親熱，2人緊纏一起，不時親吻，男方更把手放在女方臀部位置並有激烈動作。（影片截圖）

影片長57秒，2人最終完事。（影片截圖）

網民批傷風化：毀三觀

網民看過影片議論紛紛，直斥行為離譜、傷風化，「毀三觀」、「唔怕俾人笑一世？咁緊火？」。也有網民笑言，「年青真好」。

《香港01》已就事件向城大查詢，正等候回覆。翻查資料，影片早於2022年5月已流傳，至近日被轉載到多個網上群組和討論區，再惹熱議。