狗媽媽遭賣到狗肉店！籠中顫抖叼起初生狗BB託付路人　悲慘片瘋傳

萬物皆有靈，奈何人間慘事多！內地有女子途經狗肉店，見到1隻剛分娩狗媽媽被困於狗籠，虛弱的身體在不停顫抖，但仍努力叼起剛出生的狗寶寶湊近女子，疑似自知命不久矣，希望她可以將狗崽帶走，為孩子留一條活路。女子因為沒有照顧寵物的經驗，擔心自己無法應付，但不忍見狗媽媽如此慘況，仍決定付錢買下狗媽媽與所有狗寶寶，並於網上發布片段嘗試尋找其主人。



悲慘的片段瘋傳後，引來許多內地網民狠批狗肉店殘忍，「該死的狗販子」、「又不是飢荒顧不得，現在何必吃這一口」、「什麼時候可以成立動物保護法！」，有人則可憐狗狗與牠的幼崽，「看着太揪心」、「母愛不分物種，小狗是覺得你值得託付，所以才託孤給你呀」。



女子之後拍片更新，指狗主在網上看到她發布的片段後，迅速前來尋回愛犬。片中可見，狗狗看到主人後興奮不已，不斷圍着主人汪汪大叫兼擺尾，最後坐上主人電單車，終能順利回家。



內地有狗狗被賣到狗肉店，被困籠內期間分娩，身體雖虛弱得不停顫抖，但仍奮力將狗BB託付予路人。（微博影片截圖）

狗媽媽籠中分娩 叼起狗BB欲付託予路人

內地微媒報道，江西有女子途經狗肉店，有剛分娩的狗媽媽疑自知活不久，故將狗寶寶託付給她。從女子拍攝片段可見，最初她不斷稱「等會、等會」，卻見到狗籠裏有隻毛髮打結，戴着紅色頸圈、非常瘦弱白色狗狗，牠見女子靠近，便叼起剛出生的狗寶寶想送到籠外。女子見狀馬上制止，「你叼到哪去？沒地方叼啊」、「你放下、你放下」。

狗狗似聽得懂，雖然放下了狗寶寶，不過牠仍全身顫抖，且不斷發出嗚咽聲，貌似自知命不久矣，希望女子可以將狗崽帶走，留孩子一條活路。女子當下則被嚇到，稱「我不行，我餵不活」。

內地有狗狗被賣到狗肉店，被困籠內期間分娩，身體雖虛弱得不停顫抖，但仍奮力將狗BB託付予路人。（微博影片截圖）

內地有狗狗被賣到狗肉店，被困籠內期間分娩，身體雖虛弱得不停顫抖，但仍奮力將狗BB託付予路人。（微博影片截圖）

女子不斷叫狗媽媽放下寶寶，她因沒有照顧寵物經驗，對被交託狗寶寶大感驚慌。（微博影片截圖）

女子付錢買下狗媽媽與狗寶寶

不過女子最後還是不忍心，決定付錢救下狗媽媽與牠的寶寶，將牠們全帶回家，更帶狗狗去洗澡以及剪毛，並為牠們準備床舖以及狗糧。礙於女子沒有照顧寵物的經驗，擔心自己無法應付，故於網上發布片段嘗試尋找狗主，同時表示「如果沒有找到狗主人，會找領養」。

女子最終還是不忍心，決定付錢救下狗媽媽與牠的寶寶，將牠們全部帶回家。（微博影片截圖）

女子之後帶狗狗去洗澡以及剪毛。（微博影片截圖）

女子之後帶狗狗去洗澡以及剪毛。（微博影片截圖）

網民怒斥狗肉店殘忍

片段曝光後，許多內地網民紛紛批評狗肉店殘忍，「該死的狗販子」、「看着真是太殘忍了，請人類不要再去傷害這些動物們」、「又不是飢荒顧不得，現在何必吃這一口」、「什麼時候可以成立動物保護法！」。

有人就狗媽媽與狗崽，「看着太揪心」、「他的眼神悲傷又絕望」、「狗狗真的什麼都懂」、「母愛不分物種，小狗是覺得你值得託付，所以才託孤給你呀」。有留言則注意到狗狗頸上掛有項圈，猜測牠是被人捉走拿去販賣，「可能牠是失蹤的狗狗」、「說明牠曾經有個很愛牠的主人」。

狗主在網上看影片後立即前來尋狗，狗狗見主人興奮不已，不斷擺尾。（微博影片截圖）

狗狗坐上主人電單車，終能順利回家。 （微博影片截圖）

狗主前來尋狗 人狗終團圓

女子事隔約半個月更新狀況，指狗狗的主人於網上看到她發布的片段，迅速前來尋回愛犬。片中可見，狗狗看到主人後興奮不已，不斷圍着主人汪汪大叫兼擺尾，最後狗狗坐上主人電單車，總算人狗團圓，狗狗終能順利回家。

不過也有網民質疑影片有容起承轉合十分完整，質疑是否早已擬定「據本」拍攝。

（綜合）