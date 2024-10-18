台女用保鮮紙包狗頭稱「給大家快樂一下」 毛孩苦苦掙扎影片瘋傳
撰文：聯合新聞網
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一名女子近日在Threads上po出一段在家中與狗互動的影片，畫面中的狗兒被保鮮膜緊緊包住頭，疑似因覺得不舒服而在餐桌下連連倒退，頭部並不時以轉圈的方式試圖掙脫主人的「捆綁」，但在影片結束時都未成功。
該文引來「爆料公社」的網友撻伐並擷圖，不少人覺得可惡，若覺得這樣好玩，為何不自己包住自己的頭？
稱狗狗很安全 拍片只為「給大家快樂一下」 點圖放大瀏覽：
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網友表示，該名女子用保鮮膜套住狗狗的頭，並完全包覆，是無聊當有趣？且女子並在影片上附字幕表示：
星期一給大家快樂一下，申明狗很安全。
該名女子在Threads上以「環歐中」並附上多個歐洲國家的國旗為自己的動態顯示。
在影片被擷圖後，向原po發文抱怨表示，自己的IG本來就不公開，不是因為被網暴才不公開，且稱男子並未將限動看完，只想斷章取義來公審她。
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女子並稱，狗兒其實很安全，因為沒有鳴住牠的口鼻，狗是在可以正常呼吸的情況下被拍攝，並且她也在旁確保狗狗是可以自己把保鮮膜弄掉，強調這樣的行為並非常態：
確實認為牠一直撥很可愛，才會分享。
文末還稱自己對狗愛的程度，是原po無法體會的，也不需向他證明。
網友見文紛紛驚訝表示，這樣包覆狗的頭其實好危險，看狗的模樣也相當痛苦，主人竟覺得這樣很可愛？怎麼不試著也將自己的頭用保鮮膜包起來呢？
事後，女子已將IG帳號改名，並關閉Threads帳號，不再回應。
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