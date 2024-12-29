阿媽句句都打錯字　阿女次次成功「解碼」　網民齊分享超爆笑對話

智能手機讓人們可隨時隨地通話，但傳短訊交流時，卻不時都會因打錯字而鬧出笑話。近日1名港女在網上分享與其母親的對話截圖，她笑言「有時候好佩服我媽，每句都會打錯起碼一隻字」，而據截圖顯示，母親讓她從雪櫃拿出三文魚「解冷」，和把菜「撐出來」，而且提醒她要「把地」和「拋地」，旁人看來完全不明所以，但樓主卻能神奇地理解母親想表達的意思，順利地一問一答，讓不少網民爆笑。



1名女子在網上分享與其母親的對話截圖，笑言其母親每次都會在訊息中打錯字，但神奇的是，她往往都看得懂母親的意思。(《繼承者們》劇照）

母親問：有冇拋地？

樓主在Threads上發文分享，表示「有時候好佩服我媽，每句都會打錯起碼一隻字」，但神奇的是，她往往都看得懂母親的意思。她上傳1張與母親的對話截圖，顯示母親先着樓主「幫我三文魚掙出來解冷」和「菜撐出來」，後來在某天又提醒樓主「記得今天要把地」，以及問樓主「的面有冇吃」和「有冇拋地」，雖然字裏行間都有錯別字，但樓主都能理解，並且能流暢地回應母親。

母親先着樓主「幫我三文魚掙出來解冷」和「菜撐出來」，後來在某天又提醒樓主「記得今天要把地」，以及問樓主「的面有冇吃」和「有冇拋地」。（Threads圖片）

而從中猜測，相信樓主母親是想說「三文魚拎出來解凍」、「菜拎出來」、「記得今天要拖地」、「啲麵有冇吃」，以及「有冇拖地」。

有網民的母親問道「返緊嚟 豬扒」，但其實是意指「在哪？」，卻讓該網民以為自己無故被罵。（Threads圖片）

也有人的母親曾問她是否知道「滑褲」的位置，意指淺灰色的「滑雪褲」。（Threads圖片）

另外，有父母在訊息中說「依邁兒又不寫」，該名網民起初滿頭問題，隨後才知道是「電子郵箱（Email）」的意思。（Threads圖片）

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樓主的分享引來許多網民留言，有人同樣上傳自己與父母的有趣對話截圖，例如有網民的母親問道「返緊嚟 豬扒」，但其實是意指「在哪？」，卻讓該網民以為自己無故被罵；也有人的母親曾問她是否知道「滑褲」的位置，意指淺灰色的「滑雪褲」。另外，有父母在訊息中說「依邁兒又不寫」，該名網民起初滿頭問題，隨後才知道是「電子郵箱（Email）」的意思。