小紅書女帶5包煙來港　即被海關罰$XXXX　網民嘲︰多謝對香港貢獻

本港積極打擊私煙，任何入境旅客或返港市民都要遵守法例。有女子在小紅書發文慘呻，指日前攜帶5包煙到港被海關發現，總共需繳交3,000元，故呼籲大家「千萬不要帶超過19支的煙進香港」。



許多網民笑言「罰3,000元還好，不用開庭」、「真正來港消費」、「香港GDP全賴有你，繼續保持良好作風」。



樓主在行李篋擺放5包香煙，到港後即被香港海關關員查到，即場繳交3,000元。（示意圖/gettyimages）

樓主在小紅書發文表示，其行李篋放有5包香煙，經其他地方來港，當時沒有被當地海關發現，但到港後即被香港海關關員查到，即場繳交3,000元，相信當中包括香煙應繳稅和罰款。

樓主形容自己當時「傻傻好奇怎麼回事呢？」，最終才發現自己帶多香煙被罰款，隨後乖乖付錢，提醒大家切勿超額攜帶香煙到港。大量網民笑言「香港政府多謝你」、「謝謝你對香港的貢獻」、「吸煙危害健康，食少支啦」。

本港積極打擊私煙，任何入境旅客或返港市民都要遵守法例。（《志明與春嬌》電影劇照）

免稅攜帶19支香煙產品進入香港

香港海關資料顯示，凡年滿18歲旅客，可以免稅攜帶19支香煙產品進入香港，供其本人自用。根據《應課稅品條例》，任何經管制站入境的旅客，須就其擁有超逾免稅優惠數量的應課稅香煙向海關人員申報；旅客繳付稅款後，才可攜帶有關香煙入境。《應課稅品條例》第17（6）亦指出，管有應課稅品的最高罰款為100萬元、最長監禁2年。

（小紅書）