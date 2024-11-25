高才通內地女忘交電話費！欠$200被罰$XXXX　呻：天價罰單教做人

工作忙碌忘了繳付生活雜費，重重的教訓要來了！有經高才計劃從內地來港的女生近日在小紅書發帖，稱在港申請了電話卡，因忘記繳交費用而被罰款。原來她早前離港2個月，忘了繳交1期約200元的電話月費，結果回港後收到電話公司的罰款通知書及律師函，罰款金額高達2,800元，幸她聯絡客服後繳交了欠費，可獲豁免罰金。



有女生離港2個月，忘了繳交1期約200元的電話月費，結果被罰款高達2,800元。（《奶酩陷阱》劇照）

該名女生在小紅書以「香港電話卡 天價罰單教我做人」為題發文透露，她之前經高端人才通行證計劃來港，取得了香港身份，也開通了本地電話卡。可是，她最近因為去了海外約2個月，一直有使用電話卡，卻因為太忙而忘了繳付電話費，結果一回來就發現收到電話公司的罰款通知，「近2月去海外，忘了繳費充值，直接喜提罰單」。

被罰金額高達2,800元

從她上傳的繳費通知單照片可見，該通知單上方印上「最後通知」字眼，服務詳情則列明2項收費項目，包括202.84元「前期累計款項」及2,839元的5G本地服務計劃罰金，總應繳總數達3,041元。

繳費通知單列明2項收費項目，包括202.84元「前期累計款項」及2,839元的5G本地服務計劃罰金，應繳款項總數達3,041元。（小紅書）

樓主收到律師函

樓主又指收到罰款通知的同時，還收到律師函，「套餐月租（費）不到200港幣，而罰金接近3,000港幣。不僅如此，律師函也來了」。而她常年往返香港與內地，也是第一次遇到這種情況，又表示「畢竟，契約精神的顯性體現，就在這些細節」。所幸她及時聯繫了電話公司客服解釋情況，最終繳交了月費後獲豁免罰金。

帖文引起網民關注，有網民就分享拖欠電話費的類似情況，「我也是在國外工作，然後忘了充值，現在信件寄到親戚家裏，罰款加話費400多」、「經常欠費兩、三個月才交，偶爾電話通知我該繳費了而已」。

（小紅書）