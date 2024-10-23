港鐵站內聊天太久被罰款　乘客被罰$66呻好肉赤　原來規例咁樣講

【港鐵／附加費／港鐵罰款】為了防止乘客在車站內交收貨物，或在站內逗留過久，港鐵會對超時出閘及原站出入閘的乘客收取附加費。近日1名網民分享，表示早前乘坐港鐵期間與他人聊得太起勁，而被港鐵要求支付「乘車超過限定時間之附加費」，最後他繳付了66元費用，該筆額外支出讓他感到心痛，直呼「下次都係唔好同人吹水咁耐，俾地鐵罰咗錢， 好肉赤呀」。



近日1名網民分享，表示早前乘坐港鐵期間與他人聊得太起勁，而被港鐵要求支付66元的「乘車超過限定時間之附加費」。（Threads圖片）

樓主在Threads上發文，並上傳1張翻攝收據的照片，顯示他於19日在港鐵青衣站支付了66元的「乘車超過限定時間之附加費」。他在文中表示，當時他在站內與其他人聊天聊得太久，一時忘記了時間，因而被罰款，「下次都係唔好同人吹水咁耐，俾地鐵罰咗錢， 好肉赤呀」。

不少網民紛紛熱議，部份人認為樓主大可與朋友先出閘，找個地方舒服地聊天，「有合理解釋可以唔使交，例如瞓着咗」、「可以有個朋友同你忘我地傾得咁耐都正啊，唔緊要」、「你喺個站入面同人開城市論壇定係發表『輸淨報告』」、「一般都係同人交易，原站進出嘅啫」、「閘內，150分鐘。搭車同傾計咁耐，不如出閘，搵地方坐低傾」、「想吹又想慳錢，吹完咪即刻出閘，跟住再入返閘返屋企就唔使畀，可能你吹到太興奮忘記晒所有嘢」。

樓主不禁直呼「下次都係唔好同人吹水咁耐，俾地鐵罰咗錢， 好肉赤呀」。（示意圖 / 資料圖片）

根據港鐵規定，港鐵設有「乘車超過限定時間之附加費」，所有乘客進入已付車費區域後，須在合理可行的情況下，盡速登上第一班到站的列車前往目的地，並須在入閘後150分鐘內完成車程，然後通過出閘機離開已付車費區域；乘客在沒有合法授權或合理解釋下，未能於150分鐘內離開已付車費區域，可被徵收相等於當時最高額之成人或特惠單程車費作為附加費。另外，在同一車站出入閘，視乎在站內停留時間的長短，亦可能被要求繳付當時最低額之成人單程車費或10元，或者特惠單程車費。