夜繽紛？男女深夜海傍演唱擾民　將軍澳街坊公審稱要「為民除害」

深夜發出噪音擾民，當然會被投訴！有將軍澳街坊發帖抱怨，稱有人在深夜放聲歌唱，而地點疑為於海濱南橋附近空地，而其上載的照片顯示，有一對男女背對無敵海景，似乎正在歌唱。由於他們到了晚上11時30分仍未停止獻唱，故樓主拍照放上網「公審」對方劣行，呼籲「唔該11點好停，唔係唔畀你唱，雖然都唱得都唔好」，又指發帖是要為其他街坊着想，「我唔使返工，但我知其他鄰居要，我為民除害」。



根據香港法例，任何人於晚上11時至翌日早上7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪。



照片中有1男1女似乎正在對着海歌唱；附近有零星幾個市民駐足細聽。（「西貢將軍澳討論區」FB圖片）

放大照片後，可見男子手持咪高峰，似乎正在歌唱。（「西貢將軍澳討論區」FB圖片）

該名將軍澳街坊在Facebook群組「西貢將軍澳討論區」上傳照片並發帖大呻，表示「11:30pm仲唱，好X大聲，以為人哋唔使返工！」。

深夜時分男女開海景演唱會

樓主上載的照片相信是在高處位置拍攝，地點應是將軍澳海濱南橋附近空地，對開可望見將軍澳海域及將軍澳跨灣大橋，無敵海景令人心曠神怡。只見一對男女背對海景，當中男子手持咪高峰，似乎正在歌唱；附近有零星幾個市民駐足細聽。

有將軍澳街坊發帖抱怨，稱有人在深夜放聲歌唱，而地點疑為於海濱南橋附近空地。（資料圖片）

樓主氣極在留言區表示「唱嗰班，我知你有睇呢個group（群組），見到你望上嚟，唔該11點好停，唔係唔畀你唱，雖然都唱得都唔好」。有網民就問樓主是否「好勞氣」，樓主回應表示「我唔使返工，但我知其他鄰居要，我為民除害」。

網民建議報警

帖文引起網民熱議，不少網民都認為深夜發出噪音影響他人休息是不道德行為，並表示「有冇公德心」、「唔好擾民！睇下時間啦」、「又夜咗啲」、「以為有個空地就可以才藝表演」，另有人深受其害，稱「上個禮拜已經有嘈到XX」。

有網民就建議樓主拍攝影片為證，並即時報警，「11點後可以報警」、「即刻報警」、「要影低佢」。

根據香港法例，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪。（示意圖，GettyImages）

法例咁講

根據香港法例第400章《噪音管制條例》第II部「住用處所及公眾地方發出的噪音」的第4條，任何人於下午11時至翌日上午7時，或於公眾假日的任何時間，在住用處所或公眾地方發出或促使發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪。

而第5條則列明，任何人於任何時間，在住用處所或公眾地方因進行活動發出噪音，而該噪音對任何人而言是其煩擾的根源，即屬犯罪（所指活動包括：奏玩或操作任何樂器或其他器具，包括唱機、錄音機、收音機或電視機；使用揚聲器、傳聲筒或其他擴音裝置或器具；進行任何遊戲或消遣活動；或經營生意或業務），可處第3級罰款，即1萬元。

（Facebook）